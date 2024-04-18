Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aşkı Memnu'nun Adnan'ı Selçuk Yöntem'in 40 yaşındaki oyuncu kızı bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 09:27

Aşkı Memnu'nun Adnan'ı Selçuk Yöntem'in 40 yaşındaki oyuncu kızı bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Usta oyuncu Selçuk Yöntem yayınlandığı döneme damga vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşkı Memnu dizisindeki Adnan rolüyle hafızalara kazınmıştı. Usta oyuncu hakkında kimsenin bilmediği gerçek ortaya çıktı. Meğer Selçuk Yöntem'in kızı da kendisi gibi ünlü bir oyuncuymuş.

Aşkı Memnu’nun Adnan’ı Selçuk Yöntem’in 40 yaşındaki oyuncu kızı bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Usta oyuncu Selçuk Yöntem Türk televizyon tarihine damga vuran Aşkı Memnu dizisinde can verdiği Adnan karakteriyle hafızalardaki yerini koruyor.

Aşkı Memnu’nun Adnan’ı Selçuk Yöntem’in 40 yaşındaki oyuncu kızı bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

69 yaşındaki Selçuk Yöntem, 33 yıllık evliliğini balerin Cihan Yöntem ile sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aşkı Memnu’nun Adnan’ı Selçuk Yöntem’in 40 yaşındaki oyuncu kızı bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Peki usta oyuncu Selçuk Yöntem'in kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Aşkı Memnu’nun Adnan’ı Selçuk Yöntem’in 40 yaşındaki oyuncu kızı bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Iraz Yöntem'in Selçuk Yöntem'in kızı olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Aşkı Memnu’nun Adnan’ı Selçuk Yöntem’in 40 yaşındaki oyuncu kızı bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

38 yaşındaki Iraz Yöntem, birbirinden iddiaları projelerde yer aldı.

SON DAKİKA