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Haberler Galeri Aşkı popülerliğine popülerlik kattı! Hakan Sabancı’ya gönlünü kaptıran Hande Erçel kaşesine milyonluk zam yaptı!
Giriş Tarihi: 23.03.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 09:39

Aşkı popülerliğine popülerlik kattı! Hakan Sabancı’ya gönlünü kaptıran Hande Erçel kaşesine milyonluk zam yaptı!

Güzel oyuncu Hande Erçel, gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptırdı. Şöhretiyle birlikte fiyatını da katladı! Daha önce 8 milyon TL'ye el sıkıştığı reklam anlaşmasını 10 milyon TL'ye çıkardı. Firma, isyan bayrağı açtı. İşte tüm detaylar…

Aşkı popülerliğine popülerlik kattı! Hakan Sabancı’ya gönlünü kaptıran Hande Erçel kaşesine milyonluk zam yaptı!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı aşkıyla popülerliğine popülerlik kattı. Özel hayatının kariyerinin önüne geçebileceğini umursamayan güzel oyuncu, olay ilişki sonrası 8 milyon TL olan yıllık reklam anlaşması fiyatını 10 milyon TL'ye çıkardı.

Aşkı popülerliğine popülerlik kattı! Hakan Sabancı’ya gönlünü kaptıran Hande Erçel kaşesine milyonluk zam yaptı!

Takvim'in haberine göre; Son dönemin en gözde oyuncularından Hande Erçel, şimdilerde ise kariyerinden çok özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor.

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Aşkı popülerliğine popülerlik kattı! Hakan Sabancı’ya gönlünü kaptıran Hande Erçel kaşesine milyonluk zam yaptı!

Yeni projeleriyle çok konuşulan rakip meslektaşlarının aksine Hakan Sabancı aşkıyla manşetlere çıkan 29 yaşındaki güzel, popülerliğini fırsata çevirmek için de harekete geçti.

Aşkı popülerliğine popülerlik kattı! Hakan Sabancı’ya gönlünü kaptıran Hande Erçel kaşesine milyonluk zam yaptı!

Bir takı markası firmasının bu yılın başında reklam teklifi götürdüğü Hande Erçel, yıl boyu sürecek olan anlaşma karşılığında iddiaya göre 8 milyon TL istedi.

Aşkı popülerliğine popülerlik kattı! Hakan Sabancı’ya gönlünü kaptıran Hande Erçel kaşesine milyonluk zam yaptı!

Her iki taraf da birbirlerinden düşünmek için süre istedi.

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