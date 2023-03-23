Giriş Tarihi: 23.03.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 09:39

Aşkı popülerliğine popülerlik kattı! Hakan Sabancı’ya gönlünü kaptıran Hande Erçel kaşesine milyonluk zam yaptı!

Güzel oyuncu Hande Erçel, gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptırdı. Şöhretiyle birlikte fiyatını da katladı! Daha önce 8 milyon TL'ye el sıkıştığı reklam anlaşmasını 10 milyon TL'ye çıkardı. Firma, isyan bayrağı açtı. İşte tüm detaylar…