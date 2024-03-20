Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’in kızları Nazlı annesi gibi müziği seçti! 17 yaşındaki Nazlı Bilginer ilgi odağı oldu...

Giriş Tarihi: 20.03.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
11:50
Aşkın Nur Yengi 2006'da evlendiği Haluk Bilginer'den 2012'de boşanmıştı. Evliliklerinden Nazlı adından bir kızları olan eski eşler geçtiğimiz aylarda aynı sahnede yine kızları için bir araya gelmişti. Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, kızları Nazlı Bilginer'in 17. yaş gününü birlikte söyledikleri şarkı ile kutlamıştı. Nazlı Bilginer'i görenler "Güzelliğini annesinden almış" yorumlarında bulunmuştu. Nazlı sadece güzelliğini değil sesini, müzik tutkusunu da annesinden almış. Aşkın Nur Yengi kızı Nazlı'nın müzik okuduğunu ve solist olmak istediğini açıkladı. İşte Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in kızları Nazlı Bilginer…