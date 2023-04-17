Giriş Tarihi: 17.04.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 07:48

Aşkını haykırdı! Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'tan romantik paylaşım geldi!

Sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, geçtiğimiz hafta ayrılık iddiasıyla gündeme gelmişti. Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'tan romantik paylaşım geldi. Şakrak, eşinin yaşgününü şu notla paylaştı: "Fotoğraf 2014, kutladığımız ilk doğum günün... Melisa büyüdü, Ali doğdu, yaşam aktı, senin hayata tutunma biçimin, inadın, analığın değişmedi. Seni hiç bırakmayacağım!' İyi ki doğdun..." Düvenci de eşinin bu paylaşımına "Seni seviyorum be adam" diye karşılık verdi. Ünlü çift sosyal medyanın gündem oldu...