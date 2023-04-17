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Haberler Galeri Aşkını haykırdı! Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'tan romantik paylaşım geldi!
Giriş Tarihi: 17.04.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 07:48

Aşkını haykırdı! Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'tan romantik paylaşım geldi!

Sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, geçtiğimiz hafta ayrılık iddiasıyla gündeme gelmişti. Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'tan romantik paylaşım geldi. Şakrak, eşinin yaşgününü şu notla paylaştı: "Fotoğraf 2014, kutladığımız ilk doğum günün... Melisa büyüdü, Ali doğdu, yaşam aktı, senin hayata tutunma biçimin, inadın, analığın değişmedi. Seni hiç bırakmayacağım!' İyi ki doğdun..." Düvenci de eşinin bu paylaşımına "Seni seviyorum be adam" diye karşılık verdi. Ünlü çift sosyal medyanın gündem oldu...

Aşkını haykırdı! Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’tan romantik paylaşım geldi!

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları haberi magazin kulislerinde konuşuluyordu. Sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, tekrar ayrılık iddiasıyla gündeme gelmişti. 8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu ikilinin evlilikleri üzerinde kara bulutların dolaştığı iddiası magazin gündeminde adeta bomba etkisi yaratmıştı. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözememişti. Sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çiftinden romantik paylaşım geldi.

Aşkını haykırdı! Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’tan romantik paylaşım geldi!

Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'tan romantik paylaşım geldi.

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Aşkını haykırdı! Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’tan romantik paylaşım geldi!

Şakrak, eşinin yaşgününü şu notla paylaştı: "Fotoğraf 2014, kutladığımız ilk doğum günün... Melisa büyüdü, Ali doğdu, yaşam aktı, senin hayata tutunma biçimin, inadın, analığın değişmedi. Seni hiç bırakmayacağım!' İyi ki doğdun..." Düvenci de eşinin bu paylaşımına "Seni seviyorum be adam" diye karşılık verdi.

Aşkını haykırdı! Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’tan romantik paylaşım geldi!
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Aşkını haykırdı! Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’tan romantik paylaşım geldi!
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