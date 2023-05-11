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Haberler Galeri Aşkını haykırdı! Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkı tam gaz sürüyor!
Giriş Tarihi: 11.05.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 09:38

Aşkını haykırdı! Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkı tam gaz sürüyor!

Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkı, tam gaz sürüyor... Güzel oyuncu Melis Sezen, Instagram hesabından Atilla Bingöl'ün evinden yaptığı paylaşımda giydiği ve üzerinde sevgilisinin baş harfi 'A' bulunan tişörtüyle aşkını bir kez daha ilan etti.

Aşkını haykırdı! Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkı tam gaz sürüyor!

Melis Sezen ile Atilla Bingöl, herkese aşkını haykırdı! Güzel oyuncu, sevgilisinin evinden bol bol fotoğraf paylaştı.

Aşkını haykırdı! Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkı tam gaz sürüyor!

Son dönemin en gözde isimlerinden Melis Sezen, şu sıralar özel hayatında da çok mutlu...

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Aşkını haykırdı! Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkı tam gaz sürüyor!

Aradığı aşkı işletmeci Atilla Bingöl'de bulan 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle objektifler karşısına geçmişti.

Aşkını haykırdı! Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkı tam gaz sürüyor!

Takvim'in haberine göre; İlk kez ilişkisini gözler önüne seren Melis Sezen, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla da "Aşk bacayı sardı" dedirtti.

Aşkını haykırdı! Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkı tam gaz sürüyor!

'ÇOK MUTLU VE AŞIĞIM'

Instagram hesabından Atilla Bingöl'ün evinden çekilmiş bir karesini paylaşan Melis Sezen'in tişört detayı da gözden kaçmadı.

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