Giriş Tarihi: 11.05.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 09:38

Aşkını haykırdı! Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkı tam gaz sürüyor!

Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkı, tam gaz sürüyor... Güzel oyuncu Melis Sezen, Instagram hesabından Atilla Bingöl'ün evinden yaptığı paylaşımda giydiği ve üzerinde sevgilisinin baş harfi 'A' bulunan tişörtüyle aşkını bir kez daha ilan etti.