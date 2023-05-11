Aşkını haykırdı! Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkı tam gaz sürüyor!

Melis Sezen ile Atilla Bingöl, herkese aşkını haykırdı! Güzel oyuncu, sevgilisinin evinden bol bol fotoğraf paylaştı. Son dönemin en gözde isimlerinden Melis Sezen, şu sıralar özel hayatında da çok mutlu... Aradığı aşkı işletmeci Atilla Bingöl'de bulan 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle objektifler karşısına geçmişti. Takvim'in haberine göre; İlk kez ilişkisini gözler önüne seren Melis Sezen, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla da 'Aşk bacayı sardı' dedirtti. 'ÇOK MUTLU VE AŞIĞIM' Instagram hesabından Atilla Bingöl'ün evinden çekilmiş bir karesini paylaşan Melis Sezen'in tişört detayı da gözden kaçmadı. Güzel oyuncu, üzerinde sevgilisinin baş harfi 'A' olan ve altında kalp işareti bulunan tişörtüyle aşkını ilan etti. Bu arada ünlü oyuncunun yakın çevresine Atilla Bingöl ilişkisi için 'Hayatımda olmadığım kadar mutlu ve aşığım' dediği söyleniyor. 26 yaşındaki güzel oyuncu, son dönemde hem kariyerinde hem de özel hayatında fırtına gibi esiyor. Çiçeği burnunda aşıklar, geçtiğimiz günlerde ilk kez böyle görüntülenmişti.