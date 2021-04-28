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Haberler Galeri Aşklarını milyonlarla paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin rekor kırdı! Herkes Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in romantik karelerini konuştu!
Giriş Tarihi: 28.04.2021 17:11 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 17:16

Aşklarını milyonlarla paylaşan ve kırdı! Herkes ile Kerem Bürsin'in romantik karelerini konuştu!

ile aşkı sonunda belgelendi, tatiliyle dillerden düşmeyen çift dönüş yolunda ele ele görüntü verince gerçekler açığa çıktı. Dizi aşkı gerçek olan ile Kerem Bürsin, romantik tatilleriyle adlarından söz ettirmeye devam ediyor. El ele yakalandıktan sonra sosyal medyada birlikte paylaşımlarına hız veren gözde aşıklar, romantik pozlarıyla hayranlarını mest ediyor. Hatta Hande Erçel ile Kerem Bürsin sosyal medyada o kadar ilgi gördü ki, ikili sosyal medya paylaşımları ile kırdı!

Aşklarını milyonlarla paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin rekor kırdı! Herkes Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in romantik karelerini konuştu!

lie 'in yılan hikayesine dönen 'aşk iddiaları' geçtiğimiz günlerde belgelendi. Birlikte Maldivlere giden ikili, tatil dönüşü havalimanında el ele görüntülendi.

Aşklarını milyonlarla paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin rekor kırdı! Herkes Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in romantik karelerini konuştu!

, dün ile kano keyfi yaparken çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Bürsin fotoğrafın altına "Okyanusun ortasında bir kanoyla ve sadece ikimiz ... mükemmel" notunu düştü.

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Aşklarını milyonlarla paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin rekor kırdı! Herkes Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in romantik karelerini konuştu!

'in ardından de tatil fotoğraflarını "Sevincimiz fıskiyeleri patlatıyor... mükemmel" mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı.

Aşklarını milyonlarla paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin rekor kırdı! Herkes Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in romantik karelerini konuştu!

13 SAATTE 4,8 MİLYON BEĞENİ, 160 BİN YORUM!

7,6 milyon kişinin takip ettiği 'in paylaşımı 13 saatte 2,1 milyon beğeni alırken, 100 bin yorum yapıldı.

Aşklarını milyonlarla paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin rekor kırdı! Herkes Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in romantik karelerini konuştu!

ile aynı saatlere paylaşım yapan 'in fotoğrafına ise 2,7 milyon beğeni geldi.60,5 bin kişi fotoğrafa yorum yaptı.

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