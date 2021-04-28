Aşklarını milyonlarla paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin rekor kırdı! Herkes Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in romantik karelerini konuştu!

Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı sonunda belgelendi, Maldivler tatiliyle dillerden düşmeyen çift dönüş yolunda ele ele görüntü verince gerçekler açığa çıktı. Dizi aşkı gerçek olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, romantik tatilleriyle adlarından söz ettirmeye devam ediyor. El ele yakalandıktan sonra sosyal medyada birlikte paylaşımlarına hız veren gözde aşıklar, romantik pozlarıyla hayranlarını mest ediyor. Hatta Hande Erçel ile Kerem Bürsin sosyal medyada o kadar ilgi gördü ki, ikili sosyal medya paylaşımları ile rekor kırdı!