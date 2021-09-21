Aşktan yana yüzü gülmeyen Aslı Enver kendini doğaya attı! Aslı Enver’in pozlarına beğeni yağmuru!

'İstanbullu Gelin', 'Kavak Yelleri' ve Babil gibi popüler dizilerde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aslı Enver, şu sıralar ekranlardan uzak. Zaman zaman tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Aslı Enver, son olarak kendini doğaya attığı anlardan pozlar paylaştı. Doğal güzelliği ile büyüleyen Aslı Enver'e beğeni yağdı. Yeni sezon öncesi moral depolayan Aslı Enver verdiği kilolar sonrası fit hali ile de dikkat çekti. Tatilin tadını çıkaran Aslı Enver'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte ünlü oyuncu Aslı Enver'in sosyal medyada ses getiren o pozları!