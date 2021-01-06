İstanbullu Gelin'de gösterdiği başarılı oyunculuğun ardından gönüllere taht kuran Aslı Enver'in paylaşımı sosyal medyada olay oldu. 36 yaşındaki güzel oyuncu, bu yaz paylaştığı tatil fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Enver son paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırttı. Ünlü oyuncu Aslı Enver ev halini paylaştığı fotoğrafıyla mest etti! Aslı Enver sade güzelliği ile dikkat çekiyor. Enver son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. Ev halini paylaşan güzel oyuncunun bu paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. İşte doğal güzelliği ile beğeni alan Aslı'nın ev hali ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin ev halleri...