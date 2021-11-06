Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aslı Enver tekne pozlarını peş peşe paylaştı sosyal medya yıkıldı! Bu kez Meksika'yı salladı!
Giriş Tarihi: 06.11.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 15:28

Aslı Enver tekne pozlarını peş peşe paylaştı sosyal medya yıkıldı! Bu kez Meksika'yı salladı!

"İstanbullu Gelin" dizisindeki başarısıyla kariyerinin zirvesine çıkani son olarak da "Babil" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan Aslı Enver, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor. Paylaşımlarıyla hayranlarını mest eden güzel oyuncu, şimdilerde Meksika'da tatil yapıyor. Enver son olarak Meksika'da yaptığı tekne tatilinden pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Aslı Enver'in doğal güzelliği sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Aslı Enver tekne pozlarını peş peşe paylaştı sosyal medya yıkıldı! Bu kez Meksika’yı salladı!

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla her daim adından söz ettiren oyuncu Aslı Enver, şimdilerde Meksika'da tatil yapıyor.

Aslı Enver tekne pozlarını peş peşe paylaştı sosyal medya yıkıldı! Bu kez Meksika’yı salladı!

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, teknede çektirdiği pozlarını da takipçilerinin beğenisine sundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aslı Enver tekne pozlarını peş peşe paylaştı sosyal medya yıkıldı! Bu kez Meksika’yı salladı!

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Güzel havanın tadını çıkaran Aslı Enver, tatil yaptığı teknede siyah bikinisiyle peş peşe pozlar verdi.

Aslı Enver tekne pozlarını peş peşe paylaştı sosyal medya yıkıldı! Bu kez Meksika’yı salladı!

Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, verdiği pozları da sevenlerinin beğenisine sundu.

Aslı Enver tekne pozlarını peş peşe paylaştı sosyal medya yıkıldı! Bu kez Meksika’yı salladı!

Oyuncunun kahverengi kalp emojisiyle paylaştığı tekne pozları kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.

SON DAKİKA