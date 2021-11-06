Giriş Tarihi: 06.11.2021 15:24Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 15:28
Aslı Enver tekne pozlarını peş peşe paylaştı sosyal medya yıkıldı! Bu kez Meksika'yı salladı!
"İstanbullu Gelin" dizisindeki başarısıyla kariyerinin zirvesine çıkani son olarak da "Babil" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan Aslı Enver, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor. Paylaşımlarıyla hayranlarını mest eden güzel oyuncu, şimdilerde Meksika'da tatil yapıyor. Enver son olarak Meksika'da yaptığı tekne tatilinden pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Aslı Enver'in doğal güzelliği sosyal medyayı kasıp kavurdu!