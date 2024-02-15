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Haberler Galeri Aslı Enver ve minik kızının ev halleri! Aslı Enver’in paylaşımına beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 23:31 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 23:31

Aslı Enver ve minik kızının ev halleri! Aslı Enver’in paylaşımına beğeni yağdı!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla evlenmişti. Aslı Enver ve Berkin Erbudak'ın bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları var. Mutluluklarını kızları Elay'la taçlandıran ünlü çiftten Aslı Enver, her fırsatta kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyor. Bugün bir yeni paylaşım daha yapan Aslı Enver, kızı ile ev hallerini paylaştı. İşte Aslı Enver'in kızı Elay'la sevimli o pozları!

Aslı Enver ve minik kızının ev halleri! Aslı Enver’in paylaşımına beğeni yağdı!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünyaevine girdi.

Aslı Enver ve minik kızının ev halleri! Aslı Enver’in paylaşımına beğeni yağdı!

KIZLARI OLDU

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.

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Aslı Enver ve minik kızının ev halleri! Aslı Enver’in paylaşımına beğeni yağdı!

YÜZÜNÜ GİZLİYOR

Mutluluklarını kızları Elay'la taçlandıran ünlü çiftten Aslı Enver, her fırsatta kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyor.

Aslı Enver ve minik kızının ev halleri! Aslı Enver’in paylaşımına beğeni yağdı!

EV HALLERİNİ PAYLAŞTI!

Bugün bir yeni paylaşım daha yapan Aslı Enver, kızı ile ev hallerini paylaştı.

Aslı Enver ve minik kızının ev halleri! Aslı Enver’in paylaşımına beğeni yağdı!

İŞTE O POZ!

İşte Aslı Enver'in kızı Elay'la sevimli o pozları!

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