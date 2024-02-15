Giriş Tarihi: 15.02.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
23:31
Aslı Enver ve minik kızının ev halleri! Aslı Enver’in paylaşımına beğeni yağdı!
Ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla evlenmişti. Aslı Enver ve Berkin Erbudak'ın bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları var. Mutluluklarını kızları Elay'la taçlandıran ünlü çiftten Aslı Enver, her fırsatta kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyor. Bugün bir yeni paylaşım daha yapan Aslı Enver, kızı ile ev hallerini paylaştı. İşte Aslı Enver'in kızı Elay'la sevimli o pozları!