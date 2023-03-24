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Haberler Galeri Aslıhan Doğan'ın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı! İşte dudak uçuklatan rakam...
Giriş Tarihi: 24.03.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 15:31

Aslıhan Doğan'ın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı! İşte dudak uçuklatan rakam...

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme geliyor. Aslıhan Doğan Turan, şimdilerde Hakan Akkaya, Uğurkan Erez ve Ivana Sert ile birlikte Stil İkonu yarışmasının jüri koltuğunda oturuyor. Lüks hayatıyla sıkça konuşulan Aslıhan Doğan Turan'ın hırkasının fiyatı gündem oldu. İşte dudak uçuklatan rakam...

Aslıhan Doğan’ın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı! İşte dudak uçuklatan rakam...

Futbolcu Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturmuştu. İkilinin bu mutlu evliliğinden ise iki çocuğu dünyaya geldi.

Aslıhan Doğan’ın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı! İşte dudak uçuklatan rakam...

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, mutlu birliktelikleriyle sık sık gündeme geliyor.

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Aslıhan Doğan’ın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı! İşte dudak uçuklatan rakam...

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, şimdilerde Stil İkonu yarışmasının jüri koltuğunda oturuyor. Geçtiğimiz günlerde aldığı 42 milyon TL'lik arabası çok konuşulan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın hırkasının fiyatı gündem oldu.

Aslıhan Doğan’ın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı! İşte dudak uçuklatan rakam...

Aslıhan Doğan Turan'ın hırkası 93 bin TL...

Aslıhan Doğan’ın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı! İşte dudak uçuklatan rakam...

Öte yandan 4 Aralık'ta 37 yaşına giren Aslıhan Doğan Turan, yaş gününe özel dünyaca ünlü bir şefe doğum günü yemeği hazırlatmıştı.

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