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Haberler Galeri Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'dan siyah beyaz aşk pozu... Romantizmin doruklarında!
Giriş Tarihi: 31.03.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 11:40

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'dan siyah beyaz aşk pozu... Romantizmin doruklarında!

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, oyuncu Merve Çağıran için evliliğini bitirmişti. Kısa süre sonra bu aşkta da mutluluğu bulamayan İsmail Hacıoğlu meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e gönlünü kaptırmıştı. İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün aşkı dolu dizgin devam ediyor. İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz son olarak sosyal medya hesaplarından yeni romantik karelerini paylaştı. İşte son olarak Bana Karanlığını Anlat filmi ile izleyiciden tam not alan ve doğal güzelliğiyle hayran bırakan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'nun siyah beyaz aşk pozu...

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan siyah beyaz aşk pozu... Romantizmin doruklarında!

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de oldukça dikkat çekiyor. İsmail Hacıoğlu, meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile bir süredir aşk yaşıyor...

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan siyah beyaz aşk pozu... Romantizmin doruklarında!

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, oyuncu Merve Çağıran için evliliğini bitirmişti. Kısa süre sonra bu aşkta da mutluluğu bulamayan İsmail Hacıoğlu meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e gönlünü kaptırmıştı.

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Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan siyah beyaz aşk pozu... Romantizmin doruklarında!

İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan siyah beyaz aşk pozu... Romantizmin doruklarında!

Aşklarını gizlemeyen çiftten yeni paylaşım geldi.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan siyah beyaz aşk pozu... Romantizmin doruklarında!

İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz son olarak sosyal medya hesaplarından yeni romantik karelerini paylaştı.

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