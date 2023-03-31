Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan siyah beyaz aşk pozu... Romantizmin doruklarında!

Giriş Tarihi: 31.03.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 11:40

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, oyuncu Merve Çağıran için evliliğini bitirmişti. Kısa süre sonra bu aşkta da mutluluğu bulamayan İsmail Hacıoğlu meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e gönlünü kaptırmıştı. İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün aşkı dolu dizgin devam ediyor. İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz son olarak sosyal medya hesaplarından yeni romantik karelerini paylaştı. İşte son olarak Bana Karanlığını Anlat filmi ile izleyiciden tam not alan ve doğal güzelliğiyle hayran bırakan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'nun siyah beyaz aşk pozu...