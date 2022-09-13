Aslıhan Gürbüz'den sevgilisi İsmail Hacıoğlu ile aşk pozuna güldüren yorum "Hacı naptın dobloyu sattın mı?"

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, oyuncu Merve Çağıran için evliliğini bitirmişti. Kısa süre sonra bu aşkta da mutluluğu bulamayan İsmail Hacıoğlu meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e gönlünü kaptırmıştı. İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.Aşklarını gizlemeyen çiftten yeni paylaşımlar geldi. İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz son olarak sosyal medya hesaplarından yeni romantik kareler paylaştı. Doğa içindeki aşk pozuna ise Aslıhan Gürbüz'ün komik yorumu damga vurdu. İşte İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün romantik pozları...