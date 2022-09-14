Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'dan aşk pozlarına güldüren yorum "Hacı naptın dobloyu sattın mı?"

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de oldukça dikkat çekiyor. İsmail Hacıoğlu, meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Doğa aşığı çift, yeşillikler arasında romantik anlar yaşadı.