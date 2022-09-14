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Haberler Galeri Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'dan aşk pozlarına güldüren yorum "Hacı naptın dobloyu sattın mı?"
Giriş Tarihi: 14.09.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 10:05

Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'dan aşk pozlarına güldüren yorum "Hacı naptın dobloyu sattın mı?"

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, oyuncu Merve Çağıran için evliliğini bitirmişti. Kısa süre sonra bu aşkta da mutluluğu bulamayan İsmail Hacıoğlu meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e gönlünü kaptırmıştı. İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.Aşklarını gizlemeyen çiftten yeni paylaşımlar geldi. İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz son olarak sosyal medya hesaplarından yeni romantik kareler paylaştı. Doğa içindeki aşk pozuna ise Aslıhan Gürbüz'ün komik yorumu damga vurdu. İşte İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün romantik pozları...

Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan aşk pozlarına güldüren yorum Hacı naptın dobloyu sattın mı?

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de oldukça dikkat çekiyor. İsmail Hacıoğlu, meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Doğa aşığı çift, yeşillikler arasında romantik anlar yaşadı.

Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan aşk pozlarına güldüren yorum Hacı naptın dobloyu sattın mı?

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, oyuncu Merve Çağıran için evliliğini bitirmişti. Kısa süre sonra bu aşkta da mutluluğu bulamayan İsmail Hacıoğlu meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e gönlünü kaptırmıştı.

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Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan aşk pozlarına güldüren yorum Hacı naptın dobloyu sattın mı?

İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan aşk pozlarına güldüren yorum Hacı naptın dobloyu sattın mı?

Aşklarını gizlemeyen çiftten yeni paylaşımlar geldi.

Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan aşk pozlarına güldüren yorum Hacı naptın dobloyu sattın mı?

İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz son olarak sosyal medya hesaplarından yeni romantik kareler paylaştı.

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