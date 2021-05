Şimdilerde hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz? Nasıl gidiyor sizin için her şey?

Hayatımın her anına şükrettiğim bir dönemindeyim. Şu aralar ülkede her gün üzücü şeyler yaşanıyor; Covid 19 vakaları ve ölüm sayıları artıyor. Hastaneler dolu, insanlar yaşam mücadelesi veriyor. Şu anda bunları yaşamadığımız için şükrediyorum. Tüm ailemin sağlığı yerinde. Ve günümüzde bence en önemli şey de bu. Evimde ailemle mutlu ve huzurlu vakit geçiriyorum. Bir şeyler üretip, kendimi bazı konularda geliştirmeye çalışıyorum. Okuyor, araştırıyor, izliyor ve bolca düşünüyorum.