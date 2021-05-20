Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda bikinili poz! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ilk kez paylaştı...

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen güzel torunu Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar kısa bir süre sonra bebek müjdesini vermişti. Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın bir erkek bebeği olacak. Şimdilerde 4 buçuk aylık hamile olan Aslışah Alkoçlar büyüyen karnı ile ilk kez paylaşımda bulundu. İlk bebeğine hamile olan 28 yaşındaki Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda bikinili pozu büyük ilgi gördü. Özellikle spora düşkünlüğü ile bilinen Aslışah Alkoçlar'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı... Eşi ile tatilde olan Aslışah Alkoçlar sürpriz paylaşımına 'Sahil tümseği' notunu düştü. Sonrasında spor yaparken pozunu paylaşan Aslışah Alkoçlar hamile annelere 'Hamilelikte spor' önerlerinde bulundu.