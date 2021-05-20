Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda bikinili poz! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ilk kez paylaştı...
Giriş Tarihi: 19.05.2021 07:12 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 10:50

'dan bikinili poz! 'in torunu Aslışah Alkoçlar ilk kez paylaştı...

Usta sanatçı 'in kendisine çok benzetilen güzel torunu ile geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar kısa bir süre sonra bebek müjdesini vermişti. 'ın bir erkek bebeği olacak. Şimdilerde 4 buçuk aylık olan Aslışah Alkoçlar büyüyen karnı ile ilk kez paylaşımda bulundu. İlk bebeğine hamile olan 28 yaşındaki Aslışah Alkoçlar'ın büyük ilgi gördü. Özellikle spora düşkünlüğü ile bilinen dikkatlerden kaçmadı...

Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda bikinili poz! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ilk kez paylaştı...

Usta sanatçı 'in kendisine çok benzetilen güzel torunu ile geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturmuştu.

Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda bikinili poz! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ilk kez paylaştı...

Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan kısa bir süre sonra bebek müjdesini vermişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda bikinili poz! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ilk kez paylaştı...

'in torunu 'ın bir erkek bebeği olacak.

Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda bikinili poz! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ilk kez paylaştı...

Şimdilerde 4 buçuk aylık olan büyüyen karnı ile ilk kez paylaşımda bulundu.

Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda bikinili poz! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ilk kez paylaştı...

İlk bebeğine olan 28 yaşındaki 'ın büyük ilgi gördü.

SON DAKİKA