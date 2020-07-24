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Haberler Galeri Aslışah Alkoçlar'ın sevgilisi Kaan Demirağ aileye girdi! Aslışah Alkoçlar'dan doğum günü sürprizi...

'ın sevgilisi aileye girdi! Aslışah Alkoçlar'dan sürprizi...

Mayıs ayından beri iş adamı ile birlikte olan , 27'nci yaş gününde sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Yeni yaşını ailesi ve sevgilisi ile kutlayan Aslışah Alkoçlar sosyal medya hesabından mutluluk pozları vermeyi de ihmal etmedi. Güzelliğiyle beğeni toplayan Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününde herkesin beyaz giymesi de dikkatlerden kaçmadı. Anneannesi 'in gençlik yıllarına oldukça benzetilen Aslışah Alkoçlar'a beğeni yağdı. Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününde ailenin ilk damadı olan oyuncu da boy gösterdi. İşte Aslışah Alkoçlar'ın 27. yaş gününden kareler ve Kaan Demirağ ile aşk pozu...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 11:16
Aslışah Alkoçlar'ın sevgilisi Kaan Demirağ aileye girdi! Aslışah Alkoçlar'dan doğum günü sürprizi...

Mayıs ayından beri iş adamı ile birlikte olan , 27'nci yaş gününde sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Yeni yaşını ailesi ve sevgilisi ile kutlayan Aslışah Alkoçlar sosyal medya hesabından mutluluk pozları vermeyi de ihmal etmedi.

Aslışah Alkoçlar'ın sevgilisi Kaan Demirağ aileye girdi! Aslışah Alkoçlar'dan doğum günü sürprizi...

Güzelliğiyle beğeni toplayan 'ın doğum gününde herkesin beyaz giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Aslışah Alkoçlar'ın sevgilisi Kaan Demirağ aileye girdi! Aslışah Alkoçlar'dan doğum günü sürprizi...

Anneannesi 'in gençlik yıllarına oldukça benzetilen 'a beğeni yağdı.

Aslışah Alkoçlar'ın sevgilisi Kaan Demirağ aileye girdi! Aslışah Alkoçlar'dan doğum günü sürprizi...

'ın doğum gününde ailenin ilk damadı olan oyuncu da boy gösterdi.

Aslışah Alkoçlar'ın sevgilisi Kaan Demirağ aileye girdi! Aslışah Alkoçlar'dan doğum günü sürprizi...

İşte 'ın 27. yaş gününden kareler ve ile aşk pozu...

Aslışah Alkoçlar'ın sevgilisi Kaan Demirağ aileye girdi! Aslışah Alkoçlar'dan doğum günü sürprizi...
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Aslışah Alkoçlar'ın sevgilisi Kaan Demirağ aileye girdi! Aslışah Alkoçlar'dan doğum günü sürprizi...
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