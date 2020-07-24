Aslışah Alkoçlar'ın sevgilisi Kaan Demirağ aileye girdi! Aslışah Alkoçlar'dan doğum günü sürprizi...

Mayıs ayından beri iş adamı Kaan Demirağ ile birlikte olan Aslışah Alkoçlar, 27'nci yaş gününde sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Yeni yaşını ailesi ve sevgilisi ile kutlayan Aslışah Alkoçlar sosyal medya hesabından mutluluk pozları vermeyi de ihmal etmedi. Güzelliğiyle beğeni toplayan Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününde herkesin beyaz giymesi de dikkatlerden kaçmadı. Anneannesi Hülya Koçyiğit'in gençlik yıllarına oldukça benzetilen Aslışah Alkoçlar'a beğeni yağdı. Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününde ailenin ilk damadı olan oyuncu Engin Altan Düzyatan da boy gösterdi. İşte Aslışah Alkoçlar'ın 27. yaş gününden kareler ve Aslışah Alkoçlar'ın sevgilisi Kaan Demirağ ile aşk pozu...