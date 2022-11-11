Giriş Tarihi: 11.11.2022 06:34 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 06:37

Asmalı Konak'ın aşıkları Salih ile Zeynep'i bir de şimdi görün! "Biz de bir zamanlar gençtik"

Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisinin genç aşıkları Salih ile Zeynep'e hayat veren oyuncular Burak Altay ve Eylem Yıldız'ın yıllar sonraki değişimleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. Son olarak Üç kuruş dizisinde boy gösteren Asmalı Konak'ın Salih'i Burak Altay'ın aksine Asmalı Konak'ın küçük kızı Zeynep'i olarak hafızalara kazınan Eylem Yıldız ekranlardan uzak ama tiyatro sahnelerinde oldukça aktif. Eylem Yıldız son olarak Mezarlık dizisinde ortaya çıktı. Zeynep'i Eylem Yıldız ile Burak Altay'ı şimdi görenler gözlerine inanamıyor. İşte Asmalı Konak'ın Salih'i ile Zeynep'inin son halleri...