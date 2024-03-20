Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Asmalı Konak'ın Dilara'sı şimdi 62 yaşında! Ünlü oyuncu Selda Özer tanınmaz halde!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 13:18

Asmalı Konak'ın Dilara'sı şimdi 62 yaşında! Ünlü oyuncu Selda Özer tanınmaz halde!

Asmalı Konak, Bir İstanbul Masalı gibi bir dönemin popüler dizilerine damga vuran ünlü oyuncu Selda Özer'e yıllar acımadı. Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı Asmalı Konak dizisinde Dilara karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Selda Özer'in son hali gündem oldu. Şimdilerde 62 yaşında olan Selda Özer, yıllar içerisindeki değişimiyle dikkat çekti. İşte Selda Özer'in son hali...

Asmalı Konak’ın Dilara’sı şimdi 62 yaşında! Ünlü oyuncu Selda Özer tanınmaz halde!

atv ekranlarında yayınladığı yıllarda reyting rekorları kıran Asmalı Konak dizisi bir döneme damga vurmuştu. Dizideki Dilara karakteriyle akıllarda yer edinen Selda Özer'in yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı. 61 yaşındaki ünlü oyuncu Selda Özer'e yıllar acımadı.

Asmalı Konak’ın Dilara’sı şimdi 62 yaşında! Ünlü oyuncu Selda Özer tanınmaz halde!

Bir dönemin en popüler dizilerinde rol alan Selda Özer, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Asmalı Konak’ın Dilara’sı şimdi 62 yaşında! Ünlü oyuncu Selda Özer tanınmaz halde!

Genellikle rol aldığı kötü karakterlerle tanınan Selda Özer'in yıllar içindeki değişimi şoke etti.

Asmalı Konak’ın Dilara’sı şimdi 62 yaşında! Ünlü oyuncu Selda Özer tanınmaz halde!

İŞTE ASMALI KONAK'IN DİLARA'SI SELDA ÖZER'İN SON HALİ...

Asmalı Konak’ın Dilara’sı şimdi 62 yaşında! Ünlü oyuncu Selda Özer tanınmaz halde!

Oldukça değiştiği gözlenen Selda Özer'e yıllar acımadı.

SON DAKİKA