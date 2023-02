'BÖYLE BİR MİLLETİN PARÇASI OLMAK GURUR VERİCİ'

ESRA EROL: "Büyük felaketlerde, aslında her tür felakette insanın iki baş etme yolu var, birisi kendisinin mukavemeti, dayanma, direnme, hayatta kalma gücü, ikincisi de birbirlerinden destek alma, bir arada olarak dayanışmayla o felaketle mücadele etmesi. Biz millet olarak, zorda kaldığımızda dayanışmayı, yardımlaşmayı, birlik olmayı başarıyoruz. Böyle bir milletin parçası olmak inanılmaz gurur veriyor. Depremin ilk gününden itibaren elimden ne gelirse yapmaya, ihtiyaçları temin etmeye çalışıyorum. Bu hafta programımın yayın içeriğini tamamen depremle ilgili uzmanlara ve bilgilere göre düzenledim. Bu çabalarıma rağmen Tek Yürek kampanyasında da görev verildiğini öğrenince çok duygulandım. Orada olmak, bağış telefonlarına cevap vermek, yardım etmek için çırpınanlarla el ele olmak anlatamayacağım kadar duygusal bir işti. Isparta Yeşilköy'den Hüseyin amcanın arayıp '150 TL bağışlayabiliyorum' demesini, 'Bu bayrak inmesin. Bu millet hep beraber olsun. Hepinizin alnından öpüyorum' demesini nasıl unutabilirim, hep göğsümde taşıyacağım. Gelen her bağış 1 lira da olsa, milyar lira da olsa kıymetliydi. İnsan başkalarına faydası olduğu zaman insan oluyor, birinin yarasına merhem olunca insan olmanın anlamı oluyor. Biz işte öyle bir milletiz. Dilerim tez zamanda bu felaketin üstesinden geliriz." Her yarayı iyileştiririz de yakınlarını kaybetmenin acısını iyileştirmek... İşte o biraz zor."