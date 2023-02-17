Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Asrın felaketinin açtığı yaraları sarmak için... Fulya Zenginer’den anlamlı çağrı! Takipçilerine böyle seslendi…
Giriş Tarihi: 17.02.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 10:00

Asrın felaketinin açtığı yaraları sarmak için... Fulya Zenginer’den anlamlı çağrı! Takipçilerine böyle seslendi…

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkileyerek Türkiye'ye adeta felaketi yaşattı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'dan binlerce acı haber geldi. Türkiye'yi hüzne boğan asrın felaketi için ünlü isimler tek yürek olarak yardımlarda bulundu. Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medyadan yaptığı çağrıyla gönülleri fethetti. Fulya Zenginer, depremin yaralarını sarmak için takipçilerine böyle seslendi…

Asrın felaketinin açtığı yaraları sarmak için... Fulya Zenginer’den anlamlı çağrı! Takipçilerine böyle seslendi…

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan deprem felaketinde 12. güne girildi. Sahada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Oyuncu Fulya Zenginer, binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremin ardından takipçilerine seslendi. Depremzedeler için yardım çağrısı yapan oyuncu herkesin takdirini kazandı.

Asrın felaketinin açtığı yaraları sarmak için... Fulya Zenginer’den anlamlı çağrı! Takipçilerine böyle seslendi…

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Asrın felaketinin açtığı yaraları sarmak için... Fulya Zenginer’den anlamlı çağrı! Takipçilerine böyle seslendi…

Genç oyuncu, depremzedeler için seferber oldu. Sosyal medyadan takipçilerine seslendi.

Asrın felaketinin açtığı yaraları sarmak için... Fulya Zenginer’den anlamlı çağrı! Takipçilerine böyle seslendi…

Türkiye'yi hüzne boğan asrın felaketi için ünlü isimler tek yürek olarak yardımlarda bulundu.

Asrın felaketinin açtığı yaraları sarmak için... Fulya Zenginer’den anlamlı çağrı! Takipçilerine böyle seslendi…

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medyadan yaptığı çağrıyla gönülleri fethetti.

SON DAKİKA