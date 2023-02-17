Giriş Tarihi: 17.02.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 10:00

Asrın felaketinin açtığı yaraları sarmak için... Fulya Zenginer’den anlamlı çağrı! Takipçilerine böyle seslendi…

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkileyerek Türkiye'ye adeta felaketi yaşattı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'dan binlerce acı haber geldi. Türkiye'yi hüzne boğan asrın felaketi için ünlü isimler tek yürek olarak yardımlarda bulundu. Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medyadan yaptığı çağrıyla gönülleri fethetti. Fulya Zenginer, depremin yaralarını sarmak için takipçilerine böyle seslendi…