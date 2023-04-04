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Haberler Galeri Asuman Dabak'ın en acı günü!
Giriş Tarihi: 04.04.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 13:51

Asuman Dabak'ın en acı günü!

Usta oyuncu Asuman Dabak, acı haberle sarsıldı. Asuman Dabak'ın abisi Süleyman Dabak hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Asuman Dabak’ın en acı günü!

Asuman Dabak'ın abisi Süleyman Dabak hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Asuman Dabak’ın en acı günü!

Asuman Dabak, ağabeyinin vefatıyla sarsıldı. Son olarak TRT 1'de yayınlanan 'Mükemmel Eşleşme' dizisinde 'Firuze' karakterine hayat veren Dabak, acı haberi sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

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Asuman Dabak’ın en acı günü!

Instagram hesabından abisinin fotoğrafını paylaşan 53 yaşındaki oyuncu, "Abim Süleyman Dabak'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" notunu düştü.

Asuman Dabak’ın en acı günü!

ASUMAN DABAK KİMDİR?

Asuman Dabak (d. 1 Şubat 1970; Akhisar, Manisa), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.

Asuman Dabak’ın en acı günü!

1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar'da dünyaya geldi. Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda başlayan Asuman Dabak, seslendirme üzerine çalışmalar yaptı.

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