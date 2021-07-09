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Haberler Galeri Ata Demirer’in eski sevgilisi Aslı Turanlı estetikle bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı
Giriş Tarihi: 09.07.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 10:17

Ata Demirer’in eski sevgilisi Aslı Turanlı estetikle bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

Ünlü komedyen Ata Demirer'le yaşadığı aşkla magazin gündeminde sık sık yer alan Aslı Turanlı, yaptırdığı estetikle bambaşka birine dönüştü. Değişimiyle herkesi şoke eden Turanlı'nın dudaklarını şişirttiği, çenesine dolgu yaptırdığı ve yuvarlak olan yüz hattını incelttiği görüldü. Aslı Turanlı'nın bu halini görenler yorum yağmuruna tuttu. Turanlı'nın son halini görenler asla tanıyamadı. 27 yaşındaki Aslı Turanlı'nın, Bozcaada'da yaşayan kendisinden 20 yaş büyük Ata Demirer'le sürpriz aşkı son bulunca kayıplara karışmıştı.

Ata Demirer’in eski sevgilisi Aslı Turanlı estetikle bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

Komedyen Ata Demirer'le yaşadığı aşkla adını duyuran Aslı Turanlı, değişimiyle herkesi şoke etti. Bambaşka biri olan Turanlı'nın dudaklarını şişirttiği, çenesine dolgu yaptırdığı ve yuvarlak olan yüz hattını incelttiği görüldü.

Ata Demirer’in eski sevgilisi Aslı Turanlı estetikle bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

Adını Ata Demirer ile Şubat'ta yaşadığı bir aylık aşkla duyuran Aslı Turanlı'nın, estetik yaptırdığı konuşuluyor.

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Ata Demirer’in eski sevgilisi Aslı Turanlı estetikle bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

Sunucu Aslı Turanlı yaptığı paylaşımla takipçilerini şoke etti.

Ata Demirer’in eski sevgilisi Aslı Turanlı estetikle bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

Yüzündeki değişimle şaşırtan Turanlı'nın estetik operasyon geçirdiği iddia edildi.

Ata Demirer’in eski sevgilisi Aslı Turanlı estetikle bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

Turanlı'nın dudaklarını şişirttiği, çenesine dolgu yaptırdığı ve yuvarlak olan yüz hattını incelttiği görüldü.

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