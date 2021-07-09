Ata Demirer’in eski sevgilisi Aslı Turanlı estetikle bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

Ünlü komedyen Ata Demirer'le yaşadığı aşkla magazin gündeminde sık sık yer alan Aslı Turanlı, yaptırdığı estetikle bambaşka birine dönüştü. Değişimiyle herkesi şoke eden Turanlı'nın dudaklarını şişirttiği, çenesine dolgu yaptırdığı ve yuvarlak olan yüz hattını incelttiği görüldü. Aslı Turanlı'nın bu halini görenler yorum yağmuruna tuttu. Turanlı'nın son halini görenler asla tanıyamadı. 27 yaşındaki Aslı Turanlı'nın, Bozcaada'da yaşayan kendisinden 20 yaş büyük Ata Demirer'le sürpriz aşkı son bulunca kayıplara karışmıştı.