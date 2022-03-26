Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ata Demirer'in zor anları! Yürümekte güçlük çeken ünlü komedyen böyle görüntülendi!
Giriş Tarihi: 26.03.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 11:06

Ata Demirer'in zor anları! Yürümekte güçlük çeken ünlü komedyen böyle görüntülendi!

Ünlü komedyen Ata Demirer, son dönemde verdiği kilolarla gündeme geliyor. 140 kiloyken 50 kilo vererek 90 kiloya kadar düşen Ata Demirer, önceki gün Cihangir'de bir mekanda iş insanı Sulhi Aksüt ve arkadaşlarıyla sekiz saat oturdu. Çıkışta objektiflere yansıyan komedyenin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. İşte Ata Demirer'in son görüntüsü ve o anları...

Ata Demirer’in zor anları! Yürümekte güçlük çeken ünlü komedyen böyle görüntülendi!

Komedyen Ata Demirer, Cihangir'de bir mekanda iş insanı Sulhi Aksüt ve arkadaşlarıyla sekiz saat oturdu. Kahkahaların eksik olmadığı masaya daha sonra oyuncu Emre Kınay da dahil oldu.

Ata Demirer’in zor anları! Yürümekte güçlük çeken ünlü komedyen böyle görüntülendi!

Cihangir'de yemek eşliğinde sohbet ettiği mekandan arkadaşlarının kolunda çıkan ve yürümekte güçlük çektiği görülen Ata Demirer, aracına binerken zorluk yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ata Demirer’in zor anları! Yürümekte güçlük çeken ünlü komedyen böyle görüntülendi!

GÜLŞEN SORUSUNA CEVAP YOK

Basın mensuplarının zayıflaması, yeni projesi ve geçtiğimiz hafta sahnede şarkıcı Gülşen hakkında yaptığı yorumları sorması üzerine ünlü komedyen sessiz kaldı.

Ata Demirer’in zor anları! Yürümekte güçlük çeken ünlü komedyen böyle görüntülendi!

MUHABİRLER GİDİNCE EVİNE GİRDİ

Araçla bir tur attıktan sonra gazetecilerin gittiğinden emin olan 49 yaşındaki Demirer, 300 metre ileride bulunan evine giriş yaptı.

Ata Demirer’in zor anları! Yürümekte güçlük çeken ünlü komedyen böyle görüntülendi!

Araçtan indikten sonra da yürümekte güçlük çeken Demirer'i, arkadaşları evine kadar bıraktı. Komedyen, sadece "İyi akşamlar" demekle yetindi.

SON DAKİKA