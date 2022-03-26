Giriş Tarihi: 26.03.2022 10:54
Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
11:06
Ata Demirer'in zor anları! Yürümekte güçlük çeken ünlü komedyen böyle görüntülendi!
Ünlü komedyen Ata Demirer, son dönemde verdiği kilolarla gündeme geliyor. 140 kiloyken 50 kilo vererek 90 kiloya kadar düşen Ata Demirer, önceki gün Cihangir'de bir mekanda iş insanı Sulhi Aksüt ve arkadaşlarıyla sekiz saat oturdu. Çıkışta objektiflere yansıyan komedyenin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. İşte Ata Demirer'in son görüntüsü ve o anları...