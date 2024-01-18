Ateş Kuşları ekibi setteki birinci yılını kutladılar!

Tüm oyuncuların bulunduğu kutlamada birinci yıl dönümü heyecanını birlikte yaşayan ekip, duygularını ifade edip başarılı bir işe imza attıklarının altını çizdi. Beraber çok eğlendiklerini ve bir arada çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren oyuncular, bir yıldır kendilerini izleyen seyircilerine teşekkür etti. 39.Bölüm Özeti: Hacer hayatla ölüm arasında mücadele ederken, Ateş Kuşları kendilerini bekleyen sürpriz gelişmelerden habersizdir. Geç de olsa Ateş Kuşları'nın yaşadığı zorlukları öğrenen Ali ve Mercan ipleri eline alacaktır. Çatal'ın şüpheli durumu, Barbaros'u düşündürürken, gözler Sultan'a dönecektir. Ateş Kuşları 39. bölüm 2. fragmanı: 'Tanımadan ayrı düşmek mi zor yoksa hatırlayıp ayrı düşmek mi ha çocuk?' Sultan korkuyla saklanırken, Kara'nın yaptığı hata Ateş Kuşları'nı bir kez daha köşeye sıkıştıracaktır. 'Ateş Kuşları', 39. Bölümüyle 19 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. 'Ateş Kuşları', 39. Bölümüyle 19 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. 'Ateş Kuşları', 39. Bölümüyle 19 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. 'Ateş Kuşları', 39. Bölümüyle 19 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.