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Giriş Tarihi: 18.01.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 12:49

Ateş Kuşları ekibi setteki birinci yılını kutladılar!

atv'nin Bozdağ Film imzalı sevilen dizisi Ateş Kuşları, birinci yıl dönümlerini sette pasta keserek kutladı.

Ateş Kuşları ekibi setteki birinci yılını kutladılar!

Tüm oyuncuların bulunduğu kutlamada birinci yıl dönümü heyecanını birlikte yaşayan ekip, duygularını ifade edip başarılı bir işe imza attıklarının altını çizdi.

Ateş Kuşları ekibi setteki birinci yılını kutladılar!

Beraber çok eğlendiklerini ve bir arada çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren oyuncular, bir yıldır kendilerini izleyen seyircilerine teşekkür etti.

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Ateş Kuşları ekibi setteki birinci yılını kutladılar!

39.Bölüm Özeti:

Hacer hayatla ölüm arasında mücadele ederken, Ateş Kuşları kendilerini bekleyen sürpriz gelişmelerden habersizdir.

Ateş Kuşları ekibi setteki birinci yılını kutladılar!

Geç de olsa Ateş Kuşları'nın yaşadığı zorlukları öğrenen Ali ve Mercan ipleri eline alacaktır.

Ateş Kuşları ekibi setteki birinci yılını kutladılar!

Çatal'ın şüpheli durumu, Barbaros'u düşündürürken, gözler Sultan'a dönecektir.

Ateş Kuşları 39. bölüm 2. fragmanı: "Tanımadan ayrı düşmek mi zor yoksa hatırlayıp ayrı düşmek mi ha çocuk?"

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