Giriş Tarihi: 23.02.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 07:31

Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik minik oğlu ile moral depoladı: Umut her zaman bizimle...

40 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin yaralarını sarmak için milletçe tek yürek olduk. Bu zor günlerde depremzedelere yardım etmek için sefer olan ünlü isimlerden Görkem Sevindik, önceki akşam Yeniköy sahilinde oğlu ile birlikte görüntülendi. ATV dizisi Ateş Kuşları'nda Ali karakterini canlandıran Görkem Sevindik, oğlunu da arkasına alarak bisikletle tur attı. Birlik, beraberlik ve umut mesajı veren Görkem Sevindik morale en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde minik oğlu ile vakit geçirdi.