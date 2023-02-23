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Haberler Galeri Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik minik oğlu ile moral depoladı: Umut her zaman bizimle...
Giriş Tarihi: 23.02.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 07:31

Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik minik oğlu ile moral depoladı: Umut her zaman bizimle...

40 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin yaralarını sarmak için milletçe tek yürek olduk. Bu zor günlerde depremzedelere yardım etmek için sefer olan ünlü isimlerden Görkem Sevindik, önceki akşam Yeniköy sahilinde oğlu ile birlikte görüntülendi. ATV dizisi Ateş Kuşları'nda Ali karakterini canlandıran Görkem Sevindik, oğlunu da arkasına alarak bisikletle tur attı. Birlik, beraberlik ve umut mesajı veren Görkem Sevindik morale en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde minik oğlu ile vakit geçirdi.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik minik oğlu ile moral depoladı: Umut her zaman bizimle...

6 Şubat'ta yaşanan büyük depremin üzerinden günler geçti. Türkiye tek yürek oldu, birlik beraberlik içinde büyük seferberlik ruhuyla depremzedelerin yanına koşup destek verdi.

Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik minik oğlu ile moral depoladı: Umut her zaman bizimle...

Bu zor günlerde depremzedelere yardım etmek için sefer olan ünlü isimlerden Görkem Sevindik, önceki akşam Yeniköy sahilinde oğlu ile birlikte görüntülendi.

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik minik oğlu ile moral depoladı: Umut her zaman bizimle...

ATV dizisi Ateş Kuşları'nda Ali karakterini canlandıran Görkem Sevindik, oğlunu da arkasına alarak bisikletle tur attı.

Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik minik oğlu ile moral depoladı: Umut her zaman bizimle...

Birlik, beraberlik ve umut mesajı veren Görkem Sevindik morale en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde minik oğlu ile vakit geçirdi.

Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik minik oğlu ile moral depoladı: Umut her zaman bizimle...

Sevindik, yaşanan deprem felaketiyle ilgili de "Yaşadığımız bu afetten dolayı Türk halkına çok büyük geçmiş olsun. Söyleyecek söz bulamıyorum. Ama her zaman bir umut vardır" diye konuştu.

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