HAYATLARINA DOKUNMAK GEREK

Acılarla geçen yaşamlar anlatılıyor. Bir yerlerde birilerinin bu hayatları yaşadığını bilmek size ne hissettiriyor?

Bu gerçeklik, içimi sarsıyor ve derin bir duygu yoğunluğu yaratıyor. Bu insanların yaşadığı acıları düşündükçe, duygusal bir yük hissediyorum. Empatiyle bu çocukların hayatlarına dokunmak, içsel bir karmaşa ve derin duygusal bir etki bırakıyor. Onların yaşadıkları zorlukları düşünmek, içimde bir hüzün oluşturuyor; aynı zamanda, yardım etme arzusu ve daha iyi bir dünya için bir şeyler yapma isteği uyandırıyor. Bu gerçeklik toplumsal farkındalık ve değişim için itici bir güç olabilir.

Sokak çocuklarıyla karşılaştığınızda iletişiminiz nasıl oluyor?

Sokak çocuklarıyla iletişim kurarken öncelikle empati ve saygı temelli bir yaklaşım benimsemek önemli. Onların yaşadığı zorlukları anlamaya çalışıp yardım etme amacıyla samimi bir iletişim kurmak gerekiyor. Sıcak, anlayışlı ve güven veren bir yaklaşım, onların duygularını önemseyerek iletişim kurmak, güven oluşturmanın anahtarı.

Diziyi izlerken gözyaşlarınızı tutamadığınız oluyor mu?

Özellikle çocuk oyuncularımızın sahnelerindeki o anların gerçekçiliği ve duygusal yoğunluğu bazen duygusal tepkiler doğurabiliyor. Bu tür sahnelerde duygusal bağ kurmak ve karakterlerin yaşadıklarını hissetmek kaçınılmaz olabiliyor.

Kara ne kadar sizden biri?

Ben her insanın içinde bir parça Kara olduğunu düşünüyorum. Sonuçta her insan illa ki bir noktada yok sayılmıştır, ötekileştirilmiştir, manevi olarak sokağa atılmıştır. İnsan en büyük darbeyi sevdiklerinden yer. Nereden biliyorum diye sormayın :) Kara'nın yaşadıkları kadar olmasa da her insan bir miktar öldürmeyen ve güçlendiren acı tecrübelere sahiptir.