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Haberler Galeri ‘Ateş Kuşları’nın Mercan'ı Hande Soral ile İsmail Demirci'nin oğlu Ali bakın kime benziyor? Dünya tatlısı Ali'nin hayranı çok...
Giriş Tarihi: 19.04.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 07:34

Ateş Kuşları’nın MercanHande Soral ile İsmail Demirci'nin oğlu Ali bakın kime benziyor? Dünya tatlısı Ali'nin hayranı çok...

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci geçtiğimiz yıl ise anne*baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ali adını verdikleri oğulları ile tam bir aile olan ünlü çift son olarak İstanbul Akvaryum'da görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde oğullarının yüzünü ilk kez gösteren Hande Soral ile İsmail Demirci çiftinin paylaşımlarına beğeni yağmıştı. Daha şimdiden büyük bir hayran kitlesi oluşan minik Ali kime benziyor? Bu soruya İsmail Demirci yanıt verdi. Ateş Kuşları'nın MercanHande Soral ile İsmail Demirci'nin oğlu Ali bakın kime benziyor?

‘Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral ile İsmail Demirci’nin oğlu Ali bakın kime benziyor? Dünya tatlısı Ali’nin hayranı çok...

ATV'nin ilgiyle takip edilen yepyeni dizisi 'Ateş Kuşları'nda 'Mercan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile evlenmişti.

‘Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral ile İsmail Demirci’nin oğlu Ali bakın kime benziyor? Dünya tatlısı Ali’nin hayranı çok...

Ünlü çift, geçen yıl oğulları Ali'yi kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

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‘Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral ile İsmail Demirci’nin oğlu Ali bakın kime benziyor? Dünya tatlısı Ali’nin hayranı çok...

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi.

‘Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral ile İsmail Demirci’nin oğlu Ali bakın kime benziyor? Dünya tatlısı Ali’nin hayranı çok...

Ali adını verdikleri oğulları ile tam bir aile olan ünlü çift son olarak İstanbul Akvaryum'da görüntülendi.

‘Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral ile İsmail Demirci’nin oğlu Ali bakın kime benziyor? Dünya tatlısı Ali’nin hayranı çok...

Yakın zamanda bebek sahibi olan çift, güzel vakit geçirirken karşılaştıkları muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

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