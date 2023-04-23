‘Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral ile İsmail Demirci’nin oğlu Ali sevimli halleriyle ilgi topladı!

Giriş Tarihi: 23.04.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 14:42

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci geçtiğimiz yıl ise anne*baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ali adını verdikleri oğulları ile tam bir aile olan ünlü çift son olarak İstanbul Akvaryum'da görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde oğullarının yüzünü ilk kez gösteren Hande Soral ile İsmail Demirci çiftinin paylaşımlarına beğeni yağmıştı. Hande Soral, son olarak bayram paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini aldı. Minik Ali'nin sevimli halleri ise büyük ilgi topladı.