Giriş Tarihi: 17.01.2023 20:22 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 20:28

Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan Alp Navruz’la aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu: Hepimiz arkadaşız!

Çapkınlıklarıyla magazin gündeminde yer alan ve eski sevgilisi Ayça Ayşin Turan'a ihanet ettiği iddiaları ile magazin gündeminden düşmeyen Alp Navruz'un adı, bu kez ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları'nın yıldızı İlayda Alişan'la anıldı. İhanet iddialarının ardından bir geceye katılan yakışıklı oyuncu Alp Navruz'un burada Hazal Subaşı ardından da İlayda Alişan'la yakınlaştığı ileri sürüldü. Dün Alp Navruz'un doğum gününe Hazal Subaşı ve İlayda Alişan da davetli olarak katıldı. İşte ünlü oyuncuların o açıklamaları!