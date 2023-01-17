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Haberler Galeri Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan Alp Navruz’la aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu: Hepimiz arkadaşız!
Giriş Tarihi: 17.01.2023 20:22 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 20:28

Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan Alp Navruz’la aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu: Hepimiz arkadaşız!

Çapkınlıklarıyla magazin gündeminde yer alan ve eski sevgilisi Ayça Ayşin Turan'a ihanet ettiği iddiaları ile magazin gündeminden düşmeyen Alp Navruz'un adı, bu kez ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları'nın yıldızı İlayda Alişan'la anıldı. İhanet iddialarının ardından bir geceye katılan yakışıklı oyuncu Alp Navruz'un burada Hazal Subaşı ardından da İlayda Alişan'la yakınlaştığı ileri sürüldü. Dün Alp Navruz'un doğum gününe Hazal Subaşı ve İlayda Alişan da davetli olarak katıldı. İşte ünlü oyuncuların o açıklamaları!

Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan Alp Navruz’la aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu: Hepimiz arkadaşız!

İki ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü, ancak Alp Navruz'un ihaneti ilişkiyi sonlandırdı.

Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan Alp Navruz’la aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu: Hepimiz arkadaşız!

Ünlü oyuncu Navruz'un çapkınlıkları ise magazin gündeminden düşmedi.

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Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan Alp Navruz’la aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu: Hepimiz arkadaşız!

Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Alp Navruz, bir ara yakınlaştığı Hazal Subaşı'nın da mekanda olduğu bir etkinlikte, İlayda Alişan'la sarmaş dolaş eğlendi.

Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan Alp Navruz’la aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu: Hepimiz arkadaşız!

Daha sonra Navruz'un adı ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları'nın yıldızı İlayda Alişan'la anılmaya başlandı. Ancak iki ünlü oyuncu, sessizliğini bir süre korudu.

Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan Alp Navruz’la aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu: Hepimiz arkadaşız!

DAVETLİ OLARAK KATILDILAR

Dün Alp Navruz'un doğum gününe Hazal Subaşı ve İlayda Alişan da davetli olarak katıldı.

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