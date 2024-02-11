Avanak Apti’nin Barut Osman’ıydı... Yeşilçam’ın usta ismi Ünal Gürel’in oğlu da meğer ünlüymüş!

Giriş Tarihi: 11.02.2024 09:13
Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla akıllarda yer edinmiş sanatçı 2002 yılında aramızdan ayrılmıştı. Peki Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel'in oğlunun da ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi karakterler ile hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu Ünal Gürel, Kemal Sunal ile yer aldığı filmlerin yeniden ekrana gelmesiyle izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor. Bu filmlerden biri de hiç kuşkusuz Avanak Apti... İşte Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel'in oğlu ve öğrendiğinizde çok şaşıracağınız akraba olan ünlü isimler...