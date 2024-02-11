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Haberler Galeri Avanak Apti'nin Barut Osman'ıydı... Yeşilçam'ın usta ismi Ünal Gürel'in oğlu da meğer ünlüymüş!
Giriş Tarihi: 11.02.2024 09:13

Avanak Apti'nin Barut Osman'ıydı... Yeşilçam'ın usta ismi Ünal Gürel'in oğlu da meğer ünlüymüş!

Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Avanak Apti'nin Barut OsmanÜnal Gürel iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla akıllarda yer edinmiş sanatçı 2002 yılında aramızdan ayrılmıştı. Peki Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel'in oğlunun da ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi karakterler ile hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu Ünal Gürel, Kemal Sunal ile yer aldığı filmlerin yeniden ekrana gelmesiyle izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor. Bu filmlerden biri de hiç kuşkusuz Avanak Apti... İşte Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel'in oğlu ve öğrendiğinizde çok şaşıracağınız akraba olan ünlü isimler...

Avanak Apti’nin Barut Osman’ıydı... Yeşilçam’ın usta ismi Ünal Gürel’in oğlu da meğer ünlüymüş!

Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı! Hayat verdiği karakterler Yeşilçam'ın unutulmazlarından olan Ünal Gürel'in oğlu da oyuncu çıktı...

Avanak Apti’nin Barut Osman’ıydı... Yeşilçam’ın usta ismi Ünal Gürel’in oğlu da meğer ünlüymüş!

Apti arkadaşı Nuri ile birlikte afiş asmaktadır ve afişini astığı ses sanatçısı Nevin Şenses'e aşıktır. Apti parası olmadığı için Nevin'in onunla ilgilenmediğini düşünür. Bir gün Apti Nevin'i dinlemek için gazinoya gelir. Ufak bir karışıklık sonucu Apti'yi Urfalı Apti sanırlar ve hürmet gösterirler. Apti gazinoda Nevin'e âşık olan gangster Barut Osman'ı bir güzel rezil eder. Osman komiserin tehdidinden dolayı Apti'ye elini bile süremez.

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Avanak Apti’nin Barut Osman’ıydı... Yeşilçam’ın usta ismi Ünal Gürel’in oğlu da meğer ünlüymüş!

Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi karakterler ile hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu Ünal Gürel, Kemal Sunal ile yer aldığı filmlerin yeniden ekrana gelmesiyle izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor.

Avanak Apti’nin Barut Osman’ıydı... Yeşilçam’ın usta ismi Ünal Gürel’in oğlu da meğer ünlüymüş!

Bu filmlerden biri de hiç kuşkusuz Avanak Apti... Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla akıllarda yer edinmiş, sanatçı 2002 yılında aramızdan ayrılmıştı.

Avanak Apti’nin Barut Osman’ıydı... Yeşilçam’ın usta ismi Ünal Gürel’in oğlu da meğer ünlüymüş!

Peki Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel'in oğlunun da ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İşte Ünal Gürel'in oğlu ve öğrendiğinizde çok şaşıracağınız akraba olan ünlü isimler...

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