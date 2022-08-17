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Haberler Galeri Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın yıllar sonra ortaya çıktı! Peker Açıkalın tanınmaz halde!
Giriş Tarihi: 17.08.2022 08:58 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 09:34

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın yıllar sonra ortaya çıktı! Peker Açıkalın tanınmaz halde!

Ata Demirer, Engin Günaydın, Binnur kaya, Gürse Birsel, Evrim Akın ve Gazanfer Özcan'ın başrollerinde yer aldığı Avrupa Yakası dizisi bir döneme damga vurmuştu. 2004-2009 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin efsane yapımları arasına giren Avrupa Yakası'nın kapıcı Gaffur'u oyuncu Peker Açıkalın yeni imajıyla gündem oldu. Dizide "Gaffur" rolüyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son halinin görenler ise tanımakta güçlük çekti. İşte 59 yaşındaki Peker Açıkalın'ın son hali...

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın yıllar sonra ortaya çıktı! Peker Açıkalın tanınmaz halde!

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, 2004-2009 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin efsane yapımları arasına giren Avrupa Yakası dizisindeki Gaffur rolüyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası dizisindeki "Gaffur" rolüyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu.

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın yıllar sonra ortaya çıktı! Peker Açıkalın tanınmaz halde!

59 yaşındaki Peker Açıkalın Ata Demirer, Engin Günaydın, Binnur kaya, Gürse Birsel, Evrim Akın ve Gazanfer Özcan ile başrolleri paylaşmıştı.

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Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın yıllar sonra ortaya çıktı! Peker Açıkalın tanınmaz halde!

Avrupa Yakası dizisi bir döneme damga vuran Açıkalın şimdilerde 59 yaşında.

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın yıllar sonra ortaya çıktı! Peker Açıkalın tanınmaz halde!

Açıkalın, rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettirmişti.

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın yıllar sonra ortaya çıktı! Peker Açıkalın tanınmaz halde!

Ünlü oyuncu bir dönem yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini üzmüştü.

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