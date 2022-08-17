Giriş Tarihi: 17.08.2022 08:58
Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
09:34
Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın yıllar sonra ortaya çıktı! Peker Açıkalın tanınmaz halde!
Ata Demirer, Engin Günaydın, Binnur kaya, Gürse Birsel, Evrim Akın ve Gazanfer Özcan'ın başrollerinde yer aldığı Avrupa Yakası dizisi bir döneme damga vurmuştu. 2004-2009 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin efsane yapımları arasına giren Avrupa Yakası'nın kapıcı Gaffur'u oyuncu Peker Açıkalın yeni imajıyla gündem oldu. Dizide "Gaffur" rolüyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son halinin görenler ise tanımakta güçlük çekti. İşte 59 yaşındaki Peker Açıkalın'ın son hali...