Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aybüke Pusat ehliyetini kaptırdı
Giriş Tarihi: 20.04.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 09:44

Aybüke Pusat ehliyetini kaptırdı

Aybüke Pusat, alkolüyken direksiyon başına geçti. Çevirmeye takılan Pusat, yapılan kontroller sonucu ehliyetini kaptırdı.

Aybüke Pusat ehliyetini kaptırdı

Aybüke Pusat, kariyerine oyuncu olarak devam etmeye karar verdikten sonra birçok başarılı projede yer alarak seyirci karşısına çıktı.

Aybüke Pusat ehliyetini kaptırdı

Aybüke Pusat, Etiler'de saat 02:00 sularında trafik çevirmesine takıldı. Ünlü oyuncu yapılan kontroller sonucu alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine el konuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aybüke Pusat ehliyetini kaptırdı

Posta Gazetesi'nden Kamil Sümer'in haberine göre ünlü oyuncu trafik polislerinin "Bir arkadaşınızı arayın, aracı almaya gelsinler" önerisine "Burada kalsın, yarın aldırırım" yanıtını vererek taksiyle evine gitti. Oyuncunun aracı çekici ile emniyet otaparkına götürüldü.

Aybüke Pusat ehliyetini kaptırdı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Aybüke Pusat ehliyetini kaptırdı
SON DAKİKA