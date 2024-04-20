Aybüke Pusat ehliyetini kaptırdı

Posta Gazetesi'nden Kamil Sümer'in haberine göre ünlü oyuncu trafik polislerinin "Bir arkadaşınızı arayın, aracı almaya gelsinler" önerisine "Burada kalsın, yarın aldırırım" yanıtını vererek taksiyle evine gitti. Oyuncunun aracı çekici ile emniyet otaparkına götürüldü.