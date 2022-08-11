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Haberler Galeri Ayna grubunun efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı! İlginç kilo verme yöntemi görenleri şoke etti!
Giriş Tarihi: 11.08.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 10:37

Ayna grubunun efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı! İlginç kilo verme yöntemi görenleri şoke etti!

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, yıllar sonra ortaya çıktı. 90'lı yıllarda 'Ayna' grubuyla birlikte yüksek satış rakamlarına ulaşarak kendine müzik dünyasında yer edinen Erhan Güleryüz, görenleri şaşırttı. "Gittiğin Yağmurla Gel" ve "Çayımın Şekeri" gibi unutulmaz albümlerin sahibi olan Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, önceki akşam elektrikli bisikleti ile görüntülendi. 'Konserlerden kafamı kaşıyacak vaktim yok, bugün kendimi dışarı attım" diyen Güleryüz'ün bacağındaki aparat dikkat çekti.

Ayna grubunun efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı! İlginç kilo verme yöntemi görenleri şoke etti!

Bir döneme damga vuran Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, uzun bir aradan sonra görüntülendi.

Ayna grubunun efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı! İlginç kilo verme yöntemi görenleri şoke etti!

Yıllardır güneş gözlüğünü şöhretten kaçmak için kullandığını söyleyen Güleryüz, "Bu yaza damga vurabilirim" diyerek hayranlarını heyecanlandırdı.

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Ayna grubunun efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı! İlginç kilo verme yöntemi görenleri şoke etti!

"Gittiğin Yağmurla Gel" ve "Çayımın Şekeri" gibi unutulmaz albümlerin sahibi olan Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, önceki gün akülü bisikletiyle görüntülendi.

Ayna grubunun efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı! İlginç kilo verme yöntemi görenleri şoke etti!

Yıllar sonra güneş gözlükleri olmadan görüntülenen Güleryüz'ü görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Ayna grubunun efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı! İlginç kilo verme yöntemi görenleri şoke etti!

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