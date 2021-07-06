Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aynalı Tahir ile ünlenen Yeşim Büber'in değişimi ağızları açık bıraktı... İşte uzun yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali!
Giriş Tarihi: 06.07.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 16:26

Aynalı Tahir ile ünlenen Yeşim Büber'in değişimi ağızları açık bıraktı... İşte uzun yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali!

Bir zamanların ünlü oyuncusu Yeşim Büber şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Aynalı Tahir dizisi ile akıllara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile yaşamını birleştirmişti. Yaklaşık 13 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor. Şimdilerde 43 yaşında olan Yeşim Büber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Geçtiğimiz aylarda evi olan teknede tadilat yapan Yeşim Büber, tekne yaşamının zorluklarını dile getirmüştü. İşte değişimi ile de dikkat çeken Yeşim Büber'in son hali...

Aynalı Tahir ile ünlenen Yeşim Büber'in değişimi ağızları açık bıraktı... İşte uzun yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali!

Bir zamanların ünlü oyuncusu Yeşim Büber şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Aynalı Tahir ile ünlenen Yeşim Büber'in değişimi ağızları açık bıraktı... İşte uzun yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali!

Aynalı Tahir dizisi ile akıllara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile yaşamını birleştirmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aynalı Tahir ile ünlenen Yeşim Büber'in değişimi ağızları açık bıraktı... İşte uzun yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali!

Yaklaşık 14 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.

Aynalı Tahir ile ünlenen Yeşim Büber'in değişimi ağızları açık bıraktı... İşte uzun yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali!

Şimdilerde 43 yaşında olan Yeşim Büber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Geçtiğimiz aylarda evi olan teknede tadilat yapan Yeşim Büber, tekne yaşamının zorluklarını dile getirmüştü.

Aynalı Tahir ile ünlenen Yeşim Büber'in değişimi ağızları açık bıraktı... İşte uzun yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali!

İşte değişimi ile de dikkat çeken Yeşim Büber'in son hali...

SON DAKİKA