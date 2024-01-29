Giriş Tarihi: 29.01.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
14:35
Aynalı Tahir'in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşıyor! İşte Yeşim Büber son hali...
Yeşim Büber, Alişan ile başrolünde yer aldığı bir döneme damga vuran Aynalı Tahir dizisindeki Zümrüt karakteri ile şöhreti yakalamıştı. 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile dünyaevine giren Büber'in ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor. Magazinden uzak bir hayatı tercih eden Büber, yaklaşık 15 yıldır teknede yaşıyor. İşte değişimi ile dikkat çeken Aynalı Tahir'in Zümrüt'ü Yeşim Büber'in son hali...