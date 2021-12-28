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Haberler Galeri Aynalı Tahir’in yıldızı Yeşim Büber'in son hali ağızları açık bıraktı... İşte uzun yıllardır teknede yaşayan ünlü oyuncunun değişimi
Giriş Tarihi: 28.12.2021 08:06 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 08:08

Aynalı Tahir’in yıldızı Yeşim Büber'in son hali ağızları açık bıraktı... İşte uzun yıllardır teknede yaşayan ünlü oyuncunun değişimi

Bir zamanların ünlü oyuncusu Yeşim Büber şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Aynalı Tahir dizisi ile akıllara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile yaşamını birleştirmişti. Yaklaşık 13 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor. Şimdilerde 43 yaşında olan Yeşim Büber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Geçtiğimiz aylarda evi olan teknede tadilat yapan Yeşim Büber, tekne yaşamının zorluklarını dile getirmişti. İşte değişimi ile de dikkat çeken Yeşim Büber'in son hali...

Aynalı Tahir’in yıldızı Yeşim Büber’in son hali ağızları açık bıraktı... İşte uzun yıllardır teknede yaşayan ünlü oyuncunun değişimi

Bir zamanların ünlü oyuncusu Yeşim Büber şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Aynalı Tahir’in yıldızı Yeşim Büber’in son hali ağızları açık bıraktı... İşte uzun yıllardır teknede yaşayan ünlü oyuncunun değişimi

Aynalı Tahir dizisi ile akıllara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile yaşamını birleştirmişti.

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Aynalı Tahir’in yıldızı Yeşim Büber’in son hali ağızları açık bıraktı... İşte uzun yıllardır teknede yaşayan ünlü oyuncunun değişimi

Yaklaşık 14 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.

Aynalı Tahir’in yıldızı Yeşim Büber’in son hali ağızları açık bıraktı... İşte uzun yıllardır teknede yaşayan ünlü oyuncunun değişimi

Şimdilerde 43 yaşında olan Yeşim Büber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Geçtiğimiz aylarda evi olan teknede tadilat yapan Yeşim Büber, tekne yaşamının zorluklarını dile getirmişti.

Aynalı Tahir’in yıldızı Yeşim Büber’in son hali ağızları açık bıraktı... İşte uzun yıllardır teknede yaşayan ünlü oyuncunun değişimi

İşte değişimi ile de dikkat çeken Yeşim Büber'in son hali...

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