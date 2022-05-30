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Haberler Galeri Aynalı Tahir’in yıldızıydı! Ünlü oyuncu Yeşim Büber'e yıllar acımadı! İşte son hali...
Giriş Tarihi: 30.05.2022 06:55 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 07:02

Aynalı Tahir’in yıldızıydı! Ünlü oyuncu Yeşim Büber'e yıllar acımadı! İşte son hali...

90'lı yıllara damga vuran Aynalı Tahir dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Yeşim Büber, ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Aynalı Tahir dizisi ile hafızalara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile dünyaevine girmişti. Yaklaşık 13 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor. Şimdilerde 43 yaşında olan Yeşim Büber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. İşte değişimi ile dikkat çeken Yeşim Büber'in son hali...

Aynalı Tahir’in yıldızıydı! Ünlü oyuncu Yeşim Büber’e yıllar acımadı! İşte son hali...

Ünlü oyuncuYeşim büber bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Alişan ile başrolü paylaştığı Aynalı Tahir dizisinde şöhreti yakalayan Yeşim Büber'in son hali gündem oldu. Şimdilerde 43 yaşında olan güzel isim, uzun süredir ailesiyle teknede yaşıyor.

Aynalı Tahir’in yıldızıydı! Ünlü oyuncu Yeşim Büber’e yıllar acımadı! İşte son hali...

Hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla dikkat çeken Yeşim Büber, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

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Aynalı Tahir’in yıldızıydı! Ünlü oyuncu Yeşim Büber’e yıllar acımadı! İşte son hali...

43 yaşındaki Yeşim Büber'e yıllar acımadı. Yeşim Büber'in şimdiki hali ise takipçilerinin dikkatini çekti.

Aynalı Tahir’in yıldızıydı! Ünlü oyuncu Yeşim Büber’e yıllar acımadı! İşte son hali...

Bir dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Yeşim Büber, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Aynalı Tahir’in yıldızıydı! Ünlü oyuncu Yeşim Büber’e yıllar acımadı! İşte son hali...

"Aynalı Tahir" dizisi ile akıllara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlenmişti.

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