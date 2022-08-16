Giriş Tarihi: 16.08.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 16:24

Aynalı Tahir’in yıldızıydı! Ünlü oyuncu Yeşim Büber'e yıllar acımasız davrandı! Son halini görenler inanamadı

90'lı yıllara damga vuran Aynalı Tahir dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Yeşim Büber, ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Aynalı Tahir dizisi ile hafızalara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile dünyaevine girmişti. Yaklaşık 13 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları dikkat çekiyor. Şimdilerde 43 yaşında olan Yeşim Büber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. İşte değişimi ile dikkat çeken Yeşim Büber'in son hali...