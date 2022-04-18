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Haberler Galeri 'Ayrılık kısa sürdü' iddiası! Yeliz Yeşilmen ile eski eşi Ali Uğur Akbaş barıştı mı? "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti!
Giriş Tarihi: 18.04.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 10:38

'Ayrılık kısa sürdü' iddiası! Yeliz Yeşilmen ile eski eşi Ali Uğur Akbaş barıştı mı? "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti!

Geçtiğimiz aylarda hüngür hüngür ağladığı bir videosunu paylaşarak "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen eşi Ali Uğur Akbaş ile sessiz sedasız boşandı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen'in çocuklarının babası Ali Uğur Akbaş'dan boşandığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü sonrasında açıklamada bulunmayan ve suskunluğu dikkat çeken Yeliz Yeşilmen'in konu hakkında neden konuşmadığı ortaya çıkmıştı. Eşinden anlaşmalı olarak boşanan 42 yaşındaki şarkıcı hakkında ortaya atılan yeni iddia gündem oldu. İşte detaylar...

’Ayrılık kısa sürdü’ iddiası! Yeliz Yeşilmen ile eski eşi Ali Uğur Akbaş barıştı mı? Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti!

2010'da iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturan Yeliz Yeşilmen'in 11 yıllık evliliği yaklaşık altı ay önce bitti.

’Ayrılık kısa sürdü’ iddiası! Yeliz Yeşilmen ile eski eşi Ali Uğur Akbaş barıştı mı? Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti!

Eşinden anlaşmalı olarak boşanan 42 yaşındaki şarkıcı hakkında ortaya atılan yeni iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

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’Ayrılık kısa sürdü’ iddiası! Yeliz Yeşilmen ile eski eşi Ali Uğur Akbaş barıştı mı? Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti!

Tüm bunların ardından iki çocuk annesi Yeliz Yeşilmen'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

’Ayrılık kısa sürdü’ iddiası! Yeliz Yeşilmen ile eski eşi Ali Uğur Akbaş barıştı mı? Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti!

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Yeşilmen'in 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş ile ayrılığı uzun sürmemiş.

’Ayrılık kısa sürdü’ iddiası! Yeliz Yeşilmen ile eski eşi Ali Uğur Akbaş barıştı mı? Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti!

Akbaş'tan geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız boşanan ünlü şarkıcının eski eşine geri döndüğü iddia edildi.

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