Giriş Tarihi: 18.04.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 10:38

'Ayrılık kısa sürdü' iddiası! Yeliz Yeşilmen ile eski eşi Ali Uğur Akbaş barıştı mı? "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti!

Geçtiğimiz aylarda hüngür hüngür ağladığı bir videosunu paylaşarak "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen eşi Ali Uğur Akbaş ile sessiz sedasız boşandı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen'in çocuklarının babası Ali Uğur Akbaş'dan boşandığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü sonrasında açıklamada bulunmayan ve suskunluğu dikkat çeken Yeliz Yeşilmen'in konu hakkında neden konuşmadığı ortaya çıkmıştı. Eşinden anlaşmalı olarak boşanan 42 yaşındaki şarkıcı hakkında ortaya atılan yeni iddia gündem oldu. İşte detaylar...