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Haberler Galeri Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti kızları Müjgan'ın hastalığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor: Sizin hatanız kızımın bağırsağında kanama yapıyor!
Giriş Tarihi: 11.11.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 16:23

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti kızları Müjgan'ın hastalığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor: Sizin hatanız kızımın bağırsağında kanama yapıyor!

Oyuncu Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli çifti geçtiğimiz günlerde 1 yaşına giren minik kızları Ayşe Müjgan'ın bağırsak geçirgenliği yaşaması nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Özel bir diyetle beslenmesi gereken kızı Ayşe Müjgan için yiyecekleri ince eleyip sık dokuyan oyuncu AyşecanTatari, gittiği bir restoranda yaşadığı sıkıntıya sosyal medya üzerinden isyan etti. "1 aylık çok katı bir diyetim var. Gittiğim her yerde şefe kadar gidiyorum." diyen Ayşecan Tatari yine de hata yapılması üzerine "Siz gıda işi yapıyorsunuz. Konu sağlık! Sizin hatanız benim kızımın bağırsağında kanama yapıyor" açıklamasında bulundu. Edip Tepeli de eşine destek çıkarak yaşadıkları sıkıntılı süreci takipçileri ile paylaştı.

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti kızları Müjgan’ın hastalığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor: Sizin hatanız kızımın bağırsağında kanama yapıyor!

Bir döneme damga vuran "Çocuklar Duymasın" dizisinde 'Duygu' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu.

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti kızları Müjgan’ın hastalığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor: Sizin hatanız kızımın bağırsağında kanama yapıyor!

Mutlu bir evlilik sürdüren çift, geçtiğimiz yıl kızları Ayşe Müjgan'ı kucaklarına almıştı.

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Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti kızları Müjgan’ın hastalığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor: Sizin hatanız kızımın bağırsağında kanama yapıyor!

Oyuncu Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli çifti geçtiğimiz günlerde 1 yaşına giren minik kızları Ayşe Müjgan'ın bağırsak geçirgenliği yaşaması nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti kızları Müjgan’ın hastalığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor: Sizin hatanız kızımın bağırsağında kanama yapıyor!

Özel bir diyetle beslenmesi gereken kızı Ayşe Müjgan için yiyecekleri ince eleyip sık dokuyan oyuncu AyşecanTatari, gittiği bir restoranda yaşadığı sıkıntıya sosyal medya üzerinden isyan etti.

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti kızları Müjgan’ın hastalığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor: Sizin hatanız kızımın bağırsağında kanama yapıyor!

"1 aylık çok katı bir diyetim var. Gittiğim her yerde şefe kadar gidiyorum. Laktoz/gluten/domates/biber listemi sayıyorum. Şefe gidiyorum bakın! Garsonlara sordum yetmedi, şefe sordum. Siparişimi verdim, tadı değişik gelince çağırıp 'kusura bakmayın tereyağ olabilir mi?' dedim. 'Hayır' dedikten 2 dakika sonra gelip 'Evet 10 gündür tereyağ koyuyorlarmış' diyor..." diyen Ayşecan Tatari yine de hata yapılması üzerine "Siz gıda işi yapıyorsunuz. Konu sağlık! Sizin hatanız benim kızımın bağırsağında kanama yapıyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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