Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari sıkıntılı günler geçiriyor: Sizin hatanız kızımın bağırsağında kanama yapıyor!

"1 aylık çok katı bir diyetim var. Gittiğim her yerde şefe kadar gidiyorum. Laktoz/gluten/domates/biber listemi sayıyorum. Şefe gidiyorum bakın! Garsonlara sordum yetmedi, şefe sordum. Siparişimi verdim, tadı değişik gelince çağırıp 'kusura bakmayın tereyağ olabilir mi?' dedim. 'Hayır' dedikten 2 dakika sonra gelip 'Evet 10 gündür tereyağ koyuyorlarmış' diyor..." diyen Ayşecan Tatari yine de hata yapılması üzerine "Siz gıda işi yapıyorsunuz. Konu sağlık! Sizin hatanız benim kızımın bağırsağında kanama yapıyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.