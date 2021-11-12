Giriş Tarihi: 12.11.2021 10:04Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 10:06
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari sıkıntılı günler geçiriyor: Sizin hatanız kızımın bağırsağında kanama yapıyor!
Oyuncu Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli çifti geçtiğimiz günlerde 1 yaşına giren minik kızları Ayşe Müjgan'ın bağırsak geçirgenliği yaşaması nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Özel bir diyetle beslenmesi gereken kızı Ayşe Müjgan için yiyecekleri ince eleyip sık dokuyan oyuncu AyşecanTatari, gittiği bir restoranda yaşadığı sıkıntıya sosyal medya üzerinden isyan etti. "1 aylık çok katı bir diyetim var. Gittiğim her yerde şefe kadar gidiyorum." diyen Ayşecan Tatari yine de hata yapılması üzerine "Siz gıda işi yapıyorsunuz. Konu sağlık! Sizin hatanız benim kızımın bağırsağında kanama yapıyor" açıklamasında bulundu. Edip Tepeli de eşine destek çıkarak yaşadıkları sıkıntılı süreci takipçileri ile paylaştı.