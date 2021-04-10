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Haberler Galeri Ayşecan Tatari'nin kızı Müjgan sevimlilik abidesi! İşte gece uyumayan bir tatlı Müjgan...
Giriş Tarihi: 10.04.2021 15:32 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 15:34

'nin kızı Müjgan sevimlilik abidesi! İşte gece uyumayan bir tatlı Müjgan...

Bir döneme rol aldığı "" dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu , kendisi gibi oyuncu olan ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda ilk kızları Müjgan'ı kucaklarına alan Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Müjgan'ın her anını takipçileriyle paylaşan Ayşecan Tatari, son olarak 5 aylık olan kızı Müjgan'ın gece uyumadığı anlarda fotoğrafladı. İşte Müjgan'ın sevimli halleri...

Ayşecan Tatari'nin kızı Müjgan sevimlilik abidesi! İşte gece uyumayan bir tatlı Müjgan...

Bir döneme rol aldığı "" dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu , kendisi gibi oyuncu olan ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu.

Ayşecan Tatari'nin kızı Müjgan sevimlilik abidesi! İşte gece uyumayan bir tatlı Müjgan...

Geçtiğimiz aylarda ilk kızları Müjgan'ı kucaklarına alan ve , sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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Ayşecan Tatari'nin kızı Müjgan sevimlilik abidesi! İşte gece uyumayan bir tatlı Müjgan...

Müjgan'ın her anını takipçileriyle paylaşan , son olarak 5 aylık olan kızı Müjgan'ın gece uyumadığı anlarda fotoğrafladı.

Ayşecan Tatari'nin kızı Müjgan sevimlilik abidesi! İşte gece uyumayan bir tatlı Müjgan...

İşte 'ın Duygu'su 'nin kızı Müjgan'ın sevimli halleri...

Ayşecan Tatari'nin kızı Müjgan sevimlilik abidesi! İşte gece uyumayan bir tatlı Müjgan...
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