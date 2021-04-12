Oyuncu Ayşecan Tatari'nin kızı Müjgan sevimlilik abidesi! İşte gece uyumayan bir tatlı Müjgan...

Bir döneme rol aldığı "Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda ilk kızları Müjgan'ı kucaklarına alan Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Müjgan'ın her anını takipçileriyle paylaşan Ayşecan Tatari, son olarak 5 aylık olan kızı Müjgan'ın gece uyumadığı anlarda fotoğrafladı. İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin kızı Müjgan'ın sevimli halleri...