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Haberler Galeri Ayşegül Yıldız’dan kızı Elif Ada’ya duygu yüklü sözler! İbrahim Tatlıses’in "Altın ufağı" büyüdü…
Giriş Tarihi: 20.11.2023 12:24 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 12:30

Ayşegül Yıldız’dan kızı Elif Ada’ya duygu yüklü sözler! İbrahim Tatlıses’in "Altın ufağı" büyüdü…

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses, büyüdü. Geçtiğimiz yıllarda İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı kendi programı İbo Show'a konuk olan Elif Ada Tatlıses, utangaç tavırlarıyla ilgi odağı olmuştu. Ayşegül Yıldız, son olarak güzel kızı Elif Aday'la paylaşım yaptı. Kızına olan düşkünlüğüyle bilinen Yıldız, Elif Aday'la sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Her fırsatta kızına olan sevgilisini dile getiren Ayşegül Yıldız, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. İşte daha çok babasına benzetilen Elif Ada'nın son hali ve annesi Ayşegül Yıldız'ın yüreklere dokunan paylaşımı…

Ayşegül Yıldız’dan kızı Elif Ada’ya duygu yüklü sözler! İbrahim Tatlıses’in Altın ufağı büyüdü…

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses, yine ilgi odağı oldu. Ayşegül Yıldız'dan kızı Elif Ada ile yeni paylaşım geldi.

Ayşegül Yıldız’dan kızı Elif Ada’ya duygu yüklü sözler! İbrahim Tatlıses’in Altın ufağı büyüdü…

BABAYLA TATİL

11 yaşındaki Elif Ada, geçtiğimiz yaz okulların kapanmasıyla soluğu babasının yanında almıştı. Elif Ada, yaz tatilinde babasıyla bolca vakit geçirmişti.

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Ayşegül Yıldız’dan kızı Elif Ada’ya duygu yüklü sözler! İbrahim Tatlıses’in Altın ufağı büyüdü…

TATLISES KIZIYLA PAYLAŞIM YAPTI!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan yeni bir paylaşım yapmıştı ve paylaşımıyla gündem olmuştu.

Ayşegül Yıldız’dan kızı Elif Ada’ya duygu yüklü sözler! İbrahim Tatlıses’in Altın ufağı büyüdü…

KIZI KOCAMAN OLDU!

İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada ile fotoğrafını paylaşmıştı.

Ayşegül Yıldız’dan kızı Elif Ada’ya duygu yüklü sözler! İbrahim Tatlıses’in Altın ufağı büyüdü…

Okulların tatil olması ile babasının yanına koşan Elif Ada aldığı takdir belgesi ile de İbrahim Tatlıses'i gururlandırmıştı. "Aferin sana altın ufağım" diyen İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada ile pozunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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