Ayşegül Yıldız’dan kızı Elif Ada’ya duygu yüklü sözler! İbrahim Tatlıses’in "Altın ufağı" büyüdü…

Giriş Tarihi: 20.11.2023 12:24 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 12:30

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses, büyüdü. Geçtiğimiz yıllarda İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı kendi programı İbo Show'a konuk olan Elif Ada Tatlıses, utangaç tavırlarıyla ilgi odağı olmuştu. Ayşegül Yıldız, son olarak güzel kızı Elif Aday'la paylaşım yaptı. Kızına olan düşkünlüğüyle bilinen Yıldız, Elif Aday'la sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Her fırsatta kızına olan sevgilisini dile getiren Ayşegül Yıldız, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. İşte daha çok babasına benzetilen Elif Ada'nın son hali ve annesi Ayşegül Yıldız'ın yüreklere dokunan paylaşımı…