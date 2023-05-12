Giriş Tarihi: 12.05.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 14:57

Azeri güzeli Nesrin Cavadzade fit görüntüsüyle büyüledi! "Sezonu Fedon'dan önce açayım dedim"

Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor. Güzelliğiyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade, aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl sade bir törenle nişanlanan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın bu yıl evleneceği konuşuluyordu. Ancak Cavadzade ve Alkan'ın evlilik kararı almasının ardından mutluluğu kısa sürdü. Ünlü çift, ilişkilerini noktalama kararı aldı. Yurt dışında tatil yapmakta olan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, tatil sezonunu açarak sosyal medya hesabından mavi mayosuyla verdiği pozları paylaştı. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken oyuncu, takipçilerini büyüledi. Nesrin Cavadzade fit görüntüsüyle tam not aldı.