Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Azeri güzeli Nesrin Cavadzade fit görüntüsüyle büyüledi! "Sezonu Fedon'dan önce açayım dedim"
Giriş Tarihi: 12.05.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 14:57

Azeri güzeli Nesrin Cavadzade fit görüntüsüyle büyüledi! "Sezonu Fedon'dan önce açayım dedim"

Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor. Güzelliğiyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade, aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl sade bir törenle nişanlanan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın bu yıl evleneceği konuşuluyordu. Ancak Cavadzade ve Alkan'ın evlilik kararı almasının ardından mutluluğu kısa sürdü. Ünlü çift, ilişkilerini noktalama kararı aldı. Yurt dışında tatil yapmakta olan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, tatil sezonunu açarak sosyal medya hesabından mavi mayosuyla verdiği pozları paylaştı. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken oyuncu, takipçilerini büyüledi. Nesrin Cavadzade fit görüntüsüyle tam not aldı.

Azeri güzeli Nesrin Cavadzade fit görüntüsüyle büyüledi! Sezonu Fedon’dan önce açayım dedim

Yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor. Şimdilerde İtalya'ya tatil yapan oyuncu, sezonu açtı.

Azeri güzeli Nesrin Cavadzade fit görüntüsüyle büyüledi! Sezonu Fedon’dan önce açayım dedim

Ekranların güzel oyuncularından Nesrin Cavadzade formunu nasıl koruduğunu açıklamıştı. Aşk hayatı ve rol aldığı diziler ile adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, en son kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan'la ayrılığıyla gündem olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Azeri güzeli Nesrin Cavadzade fit görüntüsüyle büyüledi! Sezonu Fedon’dan önce açayım dedim

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Azeri güzeli Nesrin Cavadzade fit görüntüsüyle büyüledi! Sezonu Fedon’dan önce açayım dedim

Bir dergiye röportaj veren güzel oyuncu, formunu glüteni hayatından çıkartarak koruduğunu açıklamıştı.

Azeri güzeli Nesrin Cavadzade fit görüntüsüyle büyüledi! Sezonu Fedon’dan önce açayım dedim

Yıllardır ekmek yemediğini söyleyen oyuncu, "Un tüketmiyorum. Ekmek hayatımda yok.

SON DAKİKA