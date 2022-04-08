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Haberler Galeri Azeri kızı Günel tam bir estetik harikası olmuştu! Siz bir de Azeri kızı Günel'in annesini görün!
Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:36

Azeri kızı Günel tam bir estetik harikası olmuştu! Siz bir de Azeri kızı Günel'in annesini görün!

''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. Şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı olan Günel Zeynalova, aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki, onu şimdilerde tanımak neredeyse imkansız. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerine beğeni yağan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle dudak uçuklattı. Azeri kızı Günel'in değişimi konuşulurken annesi ile pozu dikkat çekti. Azeri kızı Günel Zeynalova'nın annesi güzelliğiyle övgüleri topladı. İşte Azeri kızı Günel'in son hali ve Günel Zeynalova'nın annesi ile beğeni yağan pozları...

Azeri kızı Günel tam bir estetik harikası olmuştu! Siz bir de Azeri kızı Günel’in annesini görün!

Henüz 13 yaşındayken şöhretin kapılarını aralayan Azeri kızı Günel, İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenmişti. Şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı olan Günel Zeynalova, aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki, onu şimdilerde tanımak neredeyse imkansız.

Azeri kızı Günel tam bir estetik harikası olmuştu! Siz bir de Azeri kızı Günel’in annesini görün!

''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor.

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Azeri kızı Günel tam bir estetik harikası olmuştu! Siz bir de Azeri kızı Günel’in annesini görün!

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu.

Azeri kızı Günel tam bir estetik harikası olmuştu! Siz bir de Azeri kızı Günel’in annesini görün!

Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerine beğeni yağan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle dudak uçuklattı.

Azeri kızı Günel tam bir estetik harikası olmuştu! Siz bir de Azeri kızı Günel’in annesini görün!

Birçok kez estetik operasyon geçiren Günel Zeynalova, uğradığı değişim sonrası takipçileri tarafından 'Michael Jackson'a benzetilince çok kızmıştı.

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