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Haberler Galeri Azeri kızı Günel Zeynalova eski defterleri açtı! "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim"
Giriş Tarihi: 02.06.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 11:11

eski defterleri açtı! "Gelinlik provasındayken ile aldatıldığımı öğrendim"

ile 'ın yasak aşk haberlerinin gölgesinde evliliklerinin sonlandırmasının ardından gözler Reza Zarrab'ın eski nişanlısı Azeri kızı olarak bilinen 'ya çevrilmişti. Geçmişte Reza Zarrab ile 8 yıllık ilişkisi olan Günel Zeynalova evlilik hazırlıkları yaparken bir anda terkedilmiş ve Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş ile birlikte olduğu örtaya çıkmıştı. Yıllar sonra boşanma haberleri sonrası eski defterleri açan Günel Zeynalova "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim. Adalet tecelli etti" dedi. İşte 'nın açıklamaları...

Azeri kızı Günel Zeynalova eski defterleri açtı! Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim

ile 'ın yasak aşk haberlerinin gölgesinde evliliklerinin sonlandırmasının ardından gözler Reza Zarrab'ın eski nişanlısı Azeri kızı olarak bilinen 'ya çevrilmişti.

Azeri kızı Günel Zeynalova eski defterleri açtı! Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim

Geçmişte ile 8 yıllık ilişkisi olan evlilik hazırlıkları yaparken bir anda terkedilmiş ve Reza Zarrab'ın ile birlikte olduğu örtaya çıkmıştı.

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Azeri kızı Günel Zeynalova eski defterleri açtı! Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim

Yıllar sonra boşanma haberleri sonrası eski defterleri açan "Gelinlik provasındayken ile aldatıldığımı öğrendim. Adalet tecelli etti" dedi. İşte 'nın açıklamaları...

Azeri kızı Günel Zeynalova eski defterleri açtı! Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim

Şarkıcı Günel ve arasında yıllar önce 8 yıllık bir ilişki olmuş; ancak Zarrab evlilik yolunda ilerlediği Günel'le olan ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandırarak 'le aşk yaşamaya başlamıştı.

Azeri kızı Günel Zeynalova eski defterleri açtı! Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim

Gündeş ile Zarrab'ın boşanmasının ardından gözlerin çevrildiği Günel ise önceki gün yaptığı açıklamalarla Gündeş'i hala affetmediğini gözler önüne serdi:

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