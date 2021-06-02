Azeri kızı Günel Zeynalova eski defterleri açtı! Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın yasak aşk haberlerinin gölgesinde evliliklerinin sonlandırmasının ardından gözler Reza Zarrab'ın eski nişanlısı Azeri kızı olarak bilinen Günel Zeynalova'ya çevrilmişti. Geçmişte Reza Zarrab ile 8 yıllık ilişkisi olan Günel Zeynalova evlilik hazırlıkları yaparken bir anda terkedilmiş ve Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş ile birlikte olduğu örtaya çıkmıştı. Yıllar sonra boşanma haberleri sonrası eski defterleri açan Günel Zeynalova "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim. Adalet tecelli etti" dedi. İşte Azeri kızı Günel Zeynalova'nın açıklamaları...