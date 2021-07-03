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Haberler Galeri Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği iyice abarttı! Azeri kızı Günel'i tanımak neredeyse imkansız!
Giriş Tarihi: 03.07.2021 13:03 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 13:04

Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği iyice abarttı! Azeri kızı Günel'i tanımak neredeyse imkansız!

Azeri kızı Günel meşhur olduğunda henüz 13 yaşındaydı... İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı. Azeri kızı Günel Zeynalova aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki onu tanımak neredeyse imkansız. Günel Zeynalova geçirdiği estetik operasyonlarla uğradığı değişim sonrası takipçiler tarafından 'Michael Jackson'a benzetilince çok kızmıştı Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Azeri kızı Günel "Yazmayın, siliyorum. Ellerime acıyorum" diyerek kendisine kötü yorum yazanları engellediğini söylemişti. Estetiğe doymayan Azeri Kızı Günel Zeynalova yeni görüntüsünü paylaştı. İşte Azeri Kızı Günel'in son hali...

Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği iyice abarttı! Azeri kızı Günel'i tanımak neredeyse imkansız!

Azeri kızı Günel meşhur olduğunda henüz 13 yaşındaydı... İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı. Azeri kızı Günel Zeynalova aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki onu tanımak neredeyse imkansız.

Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği iyice abarttı! Azeri kızı Günel'i tanımak neredeyse imkansız!

Günel Zeynalova geçirdiği estetik operasyonlarla uğradığı değişim sonrası takipçiler tarafından 'Michael Jackson'a benzetilince çok kızmıştı

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Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği iyice abarttı! Azeri kızı Günel'i tanımak neredeyse imkansız!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Azeri kızı Günel "Yazmayın, siliyorum. Ellerime acıyorum" diyerek kendisine kötü yorum yazanları engellediğini söylemişti.

Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği iyice abarttı! Azeri kızı Günel'i tanımak neredeyse imkansız!

Estetiğe doymayan Azeri Kızı Günel Zeynalova yeni görüntüsünü paylaştı. İşte Azeri Kızı Günel'in son hali...

Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği iyice abarttı! Azeri kızı Günel'i tanımak neredeyse imkansız!
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