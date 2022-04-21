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Haberler Galeri Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Takipçileri tarafından estetiğe doymuyor yorumları yapıldı!
Giriş Tarihi: 21.04.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 11:08

Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Takipçileri tarafından estetiğe doymuyor yorumları yapıldı!

90'lı yılların sonunda yönetmenliğini İbrahim Tatlıses'in üstlendiği ''Oy Didem'' klibiyle akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu. Günel yeni halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Azeri kızının paylaşımına 'Estetiğe Doymuyor' yorumları yapıldı. Şarkıcı estetikle Birce Akalay'a benzediği iddiasına şu cevabı vermişti: Sadece burnumda estetik var. Ayrıca Birce Akalay'a benzemek güzel. Sonuçta güzel bir kadın.

Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Takipçileri tarafından estetiğe doymuyor yorumları yapıldı!

Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Takipçileri tarafından estetiğe doymuyor yorumları yapıldı!

Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Takipçileri tarafından estetiğe doymuyor yorumları yapıldı!

Azeri kızı Günel'in yıllar önceki hali ile şimdiki hali arasındaki büyük fark ise görenleri hayrete düşürüyor.

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Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Takipçileri tarafından estetiğe doymuyor yorumları yapıldı!

90'lı yılların sonunda yönetmenliğini İbrahim Tatlıses'in üstlendiği ''Oy Didem'' klibiyle akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor.

Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Takipçileri tarafından estetiğe doymuyor yorumları yapıldı!

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu.

Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Takipçileri tarafından estetiğe doymuyor yorumları yapıldı!

Günel yeni halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Azeri kızının paylaşımına 'estetiğe doymuyor' yorumları yapıldı.

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